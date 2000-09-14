Раздел: Медицина
Медики рассказали, о чем говорят "мурашки" по коже
О чем говорит этот симптом.
Ученые выявили физиологическую связь между мурашками, возникающими на коже, и чувством счастья. Об этом сообщает газета Independent, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
Задача, которую поставили исследователи, заключалась в том, чтобы понять, в чем разница между теми, кому знакомо это состояние (например, при прослушивании любимой музыки), и теми, кто его обычно не испытывает. Проект осуществлялся в период летних музыкальных фестивалей. Во время исполнения живой музыки ученые пытались зафиксировать разницу в физиологических реакциях слушателей, пришедших на концерты.
Оказалось, что те слушатели, у кого действительно во время любимых композиций бегут мурашки по коже, обычно отличаются более крепким здоровьем, чем невозмутимые слушатели. Ну и, конечно, оказалось, что слушатели с мурашками в среднем заметно более счастливы.
Как отмечают ученые, мурашки по коже испытало более половины (55%) участников эксперимента. Также любопытно, что этот эффект преобладал у женщин. Ученые полагают, что это связано с большей эмоциональностью слабого пола при прослушивании музыки – по сравнению с мужчинами. В целом люди, испытывающие мурашки, оказались также более приятными в общении и более чувствительными в повседневной жизни. Об этом также заявили ученые.
Читайте также: Заброшенные места, от которых мурашки по коже. Фото
По мнению Робина Мерфи – одного из инициаторов проекта – полученные результаты очень важны, поскольку доказывают, что мурашки могут служить важным индикатором благополучия.
Ученые выявили физиологическую связь между мурашками, возникающими на коже, и чувством счастья. Об этом сообщает газета Independent, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
Задача, которую поставили исследователи, заключалась в том, чтобы понять, в чем разница между теми, кому знакомо это состояние (например, при прослушивании любимой музыки), и теми, кто его обычно не испытывает. Проект осуществлялся в период летних музыкальных фестивалей. Во время исполнения живой музыки ученые пытались зафиксировать разницу в физиологических реакциях слушателей, пришедших на концерты.
Оказалось, что те слушатели, у кого действительно во время любимых композиций бегут мурашки по коже, обычно отличаются более крепким здоровьем, чем невозмутимые слушатели. Ну и, конечно, оказалось, что слушатели с мурашками в среднем заметно более счастливы.
Как отмечают ученые, мурашки по коже испытало более половины (55%) участников эксперимента. Также любопытно, что этот эффект преобладал у женщин. Ученые полагают, что это связано с большей эмоциональностью слабого пола при прослушивании музыки – по сравнению с мужчинами. В целом люди, испытывающие мурашки, оказались также более приятными в общении и более чувствительными в повседневной жизни. Об этом также заявили ученые.
Читайте также: Заброшенные места, от которых мурашки по коже. Фото
По мнению Робина Мерфи – одного из инициаторов проекта – полученные результаты очень важны, поскольку доказывают, что мурашки могут служить важным индикатором благополучия.
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