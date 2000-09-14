Медики рассказали, о чем говорят "мурашки" по коже

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Люди, которые практикуют движения под музыку, демонстрируют повышенное взаимодействие между областями мозга

К такому выводу учёные шли уже много времени, но только сейчас обнародовали результаты своих трудов. Всем, кто хочет похудеть без диет, стоит обратить внимание на это утверждение.