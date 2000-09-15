» » Эти лакомства имеют противовирусный эффект
Раздел: Медицина  
0

Эти лакомства имеют противовирусный эффект

Эти лакомства имеют противовирусный эффектПродукты препятствуют вирусу на ранних стадиях.

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Об этом сообщает научный сайт Medical Xpress, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.

Исследователи провели ряд экспериментов и нашли высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Читайте также: Медики предупредили о вреде популярного лакомства

Эксперименты на обезьянах показали, что вещество эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который также может поражать людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: виноград, шоколад, польза, противовирусное средство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:10 » Автор: Алена Шимко
     94
     0

Похожие новости по теме

Американские ученые доказали пользу для человека Американские ученые доказали пользу для человека

Шоколад не дает вирусам размножаться.

Медики предупредили о вреде суши для сердца Медики предупредили о вреде суши для сердца

Регулярное потребление суши может представлять значительный риск для здоровья сердца, согласно новому исследованию.

Медики подсказали, как на ранних стадиях распознать рак пищевода Медики подсказали, как на ранних стадиях распознать рак пищевода

Важно вовремя распознать проблему.

Медики объяснили, в чем польза красного вина для диабетиков Медики объяснили, в чем польза красного вина для диабетиков

В красном вине содержится вещество, полезное для страдающих диабетом и болезнью Альцгеймера людей.

Медики предупредили о вреде популярного лакомства Медики предупредили о вреде популярного лакомства

Темный шоколад оказался не таким полезным

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх