Раздел: Медицина
Медики подсказали, как снизить риск возникновения инсульта
Врачи назвали простой способ защиты от инсультов.
Получасовые ежедневные прогулки оказались связаны с пониженной вероятностью преждевременной смерти от инсультов и менее опасными последствиями от подобных кровоизлияний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neurology, передает РИА Новости.
«Мы находим все больше свидетельств в пользу того, что физическая активность защищает мозг от болезней и повреждений, и наша работа не стала исключением в данном отношении. Нам нужны более длительные наблюдения и эксперименты для понимания того, почему уровень физической активности влияет на остроту последствий инсультов», - отмечает Катарина Суннерхаген (Katharina Sunnerhagen) из Готенбургского университета (Швеция).
Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Многие из них могут прожить достаточно большое время без кислорода, несколько десятков минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий, клеточных «энергостанций», и другим нарушениям в работе клеток, что вызовет их массовую гибель.
Наиболее уязвимы в этом отношении клетки мозга – наступление кислородного голодания уже через несколько минут вызывает очень серьезные последствия, которые, как правило, невозможно обратить. Подобные изменения могут происходить как во время «больших» инсультов, так и при менее серьезных проблемах с работой кровеносных сосудов мозга.
Суннерхаген и ее коллеги обнаружили простой способ защиты себя от самых опасных последствий инсультов, изучая данные, которые собирала клиника университета во время лечения больных, пострадавших недавно от инсультов.
В общей сложности, за недавние годы туда попало примерно 2300 пациентов, недавно перенесших инсульт и проходивших курс реабилитационной терапии. Врачи, помимо восстановления работы мозга и конечностей их пациентов, систематически изучали их диету, образ жизни и другие факторы, потенциально связанные с развитием проблем в работе кровеносных сосудов мозга.
Как оказалось, главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов в целом было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. В среднем, они в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, регулярно занимавшиеся зарядкой.
По словам медиков, большинства неприятных последствий инсультов можно избежать, тратя примерно четыре часа в неделю, или около половины часа в день, на прогулки и легкие физические упражнения.
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Как подчеркивает Суннерхаген, пока их выводы не говорят о том, что прогулки и зарядка были главными или даже единственными причинами того, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов. В ближайшее время ученые планируют проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за более широкими группами людей.
Получасовые ежедневные прогулки оказались связаны с пониженной вероятностью преждевременной смерти от инсультов и менее опасными последствиями от подобных кровоизлияний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neurology, передает РИА Новости.
«Мы находим все больше свидетельств в пользу того, что физическая активность защищает мозг от болезней и повреждений, и наша работа не стала исключением в данном отношении. Нам нужны более длительные наблюдения и эксперименты для понимания того, почему уровень физической активности влияет на остроту последствий инсультов», - отмечает Катарина Суннерхаген (Katharina Sunnerhagen) из Готенбургского университета (Швеция).
Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Многие из них могут прожить достаточно большое время без кислорода, несколько десятков минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий, клеточных «энергостанций», и другим нарушениям в работе клеток, что вызовет их массовую гибель.
Наиболее уязвимы в этом отношении клетки мозга – наступление кислородного голодания уже через несколько минут вызывает очень серьезные последствия, которые, как правило, невозможно обратить. Подобные изменения могут происходить как во время «больших» инсультов, так и при менее серьезных проблемах с работой кровеносных сосудов мозга.
Суннерхаген и ее коллеги обнаружили простой способ защиты себя от самых опасных последствий инсультов, изучая данные, которые собирала клиника университета во время лечения больных, пострадавших недавно от инсультов.
В общей сложности, за недавние годы туда попало примерно 2300 пациентов, недавно перенесших инсульт и проходивших курс реабилитационной терапии. Врачи, помимо восстановления работы мозга и конечностей их пациентов, систематически изучали их диету, образ жизни и другие факторы, потенциально связанные с развитием проблем в работе кровеносных сосудов мозга.
Как оказалось, главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов в целом было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. В среднем, они в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, регулярно занимавшиеся зарядкой.
По словам медиков, большинства неприятных последствий инсультов можно избежать, тратя примерно четыре часа в неделю, или около половины часа в день, на прогулки и легкие физические упражнения.
Читайте также: Врачи подсказали, как уберечься от сердечного приступа
Как подчеркивает Суннерхаген, пока их выводы не говорят о том, что прогулки и зарядка были главными или даже единственными причинами того, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов. В ближайшее время ученые планируют проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за более широкими группами людей.
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