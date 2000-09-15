Раздел: Медицина
Медики назвали продукты, которые нельзя давать детям
Берегите ребенка от такой пищи.
От еды зависит состояние нашего организма, поэтому к здоровому питанию детей нужно приучать с самого раннего возраста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Соки в пакетах и сладкая газировка
Сахар - это зло. В газировках и соках невероятное количество "белой смерти". Лучше сделай детям чай, дай попить молоко, свежевыжатый сок, просто обычную воду или домашний лимонад.
Бургеры и подобный фастфуд
Из бургеров, шаурму и прочего фастфуда ребенок попросту не получит никаких полезных веществ для роста и развития.
Читайте также: В Минздраве назвали лекарства, которые нельзя давать детям при гриппе
Колбасные изделия
Не стоит заменять мясо колбасными изделиями, потому что мяса - полезно, а колбаса приносит только вред. Там очень маленькая доля самого мяса, зато слишком много соли, консервантов, усилителей вкуса. И плюс ко всему - она вызывает привыкание.
Магазинный майонез и другие соусы
Магазинный майонез - это сплошные загустители, растительное масло, глютен и ароматизаторы. Лучше и вовсе не знакомить ребенка с такой "приправой".
Консервы
Консервы можно назвать мертвой пищей - там нет витаминов и полезных веществ. Это об овощных, а о мясных и рыбных - не только нет пользы, но и вред из-за красителей, соли и жира. К тому же из-за консервов может возникнуть ботулизм.
Чипсы и сухарики
Насчет этого пункта обойдемся без комментариев - и так все понятно.
Магазинные торты и пирожные
В тортах и пирожных, которые делают на фабрике, очень много трансжиров и пальмового масла, чересчур много сахара и красителей. И вкуснее, и полезнее будет испечь торт самим.
От еды зависит состояние нашего организма, поэтому к здоровому питанию детей нужно приучать с самого раннего возраста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Соки в пакетах и сладкая газировка
Сахар - это зло. В газировках и соках невероятное количество "белой смерти". Лучше сделай детям чай, дай попить молоко, свежевыжатый сок, просто обычную воду или домашний лимонад.
Бургеры и подобный фастфуд
Из бургеров, шаурму и прочего фастфуда ребенок попросту не получит никаких полезных веществ для роста и развития.
Читайте также: В Минздраве назвали лекарства, которые нельзя давать детям при гриппе
Колбасные изделия
Не стоит заменять мясо колбасными изделиями, потому что мяса - полезно, а колбаса приносит только вред. Там очень маленькая доля самого мяса, зато слишком много соли, консервантов, усилителей вкуса. И плюс ко всему - она вызывает привыкание.
Магазинный майонез и другие соусы
Магазинный майонез - это сплошные загустители, растительное масло, глютен и ароматизаторы. Лучше и вовсе не знакомить ребенка с такой "приправой".
Консервы
Консервы можно назвать мертвой пищей - там нет витаминов и полезных веществ. Это об овощных, а о мясных и рыбных - не только нет пользы, но и вред из-за красителей, соли и жира. К тому же из-за консервов может возникнуть ботулизм.
Чипсы и сухарики
Насчет этого пункта обойдемся без комментариев - и так все понятно.
Магазинные торты и пирожные
В тортах и пирожных, которые делают на фабрике, очень много трансжиров и пальмового масла, чересчур много сахара и красителей. И вкуснее, и полезнее будет испечь торт самим.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1285
0
Также советуем посмотреть
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
Оставьте свой комментарий