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Раздел: Медицина  
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Названы необычные признаки больного сердца

Названы необычные признаки больного сердцаМорщины на лбу связаны с закупориванием кровеносных сосудов.

Появление этих симптомов должно стать поводом для незамедлительного обращения к кардиологу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Мало кому известно, что ранние морщины на лбу могут быть сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Между тем, это именно так: по статистике, люди с такими морщинами на лбу умирают из-за последствий тромбоэмболии в 10 раз чаще тех, у кого их нет. Дело в том, что морщины на лбу связаны с закупориванием кровеносных сосудов, и те же бляшки, которые вызывают такую закупорку, способствуют и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Другими симптомами заболевания кровеносной системы являются морщинки на мочках ушей и вялое рукопожатие – и то, и другое вызывается ослаблением сосудов, нарушением нормального кровоснабжения, питающего сердце. Привычка шевелить ногами во сне также опасна. Непроизвольное шевеление ногами, по словам врачей ведет к нарушению сна, в связи с чем повышается давление, возникает усталость и, как следствие, развивается нарушение в работе сердца.

Кроме того, должны настораживать ранние пробуждения – они часто являются маркером проблем с артериальным давлением. Другой тревожным симптом - отечность ног: если вечером трудно надеть обувь, которая утром надевается без всяких усилий, обязательно проверьте сердце.

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Шатающиеся зубы, болезни десен тоже могут быть связаны с инфарктами и инсультами: причиной тому являются бактерии, которые попадают из повреждений в ротовой полости в кровь и вредят сосудам. В этом перечне необычных симптомов также оказались изменения в голосе и желтые пятна на веках, указывающие на возможные проблемы с органами дыхания и повышенный уровень холестерина.
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 Теги: сердце, признаки

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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