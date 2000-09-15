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Медики назвали главные причины употреблять шоколад постоянно

Медики назвали главные причины употреблять шоколад постоянноШоколад уменьшает риск инфарктов.

Эксперты назвали 5 причин, по которым нам нужно ежедневно есть шоколад. Впрочем, миллионы людей делают это и без всяких научных рекомендаций, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови.

Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.

Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.

Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.

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Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.
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 Теги: шоколад, здоровье

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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