Диетологи подсказали, что нужно есть при высоком давлении

Многие гипертоники очень сильно недооценивают питание при высоком давлении.



Мы привыкли к тому, что если у нас гипертония, то нужно обязательно принять таблетку. Но мало кто задумывается, что с помощью правильного питания можно значительно облегчить свое состояние. А во многих случаях и того, можно полностью избавиться от лекарств против гипертонии, передает



Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США нашли идеальную диету, которая позволит избавиться от лишнего веса. Лучшим устройством питания эксперты назвали «диетический подход к лечению гипертонии».



Они утверждают, что лучшая диета в мире способна стабилизировать кровяное давление в теле человека. Кроме того, система позволит снизить уровень холестерина в крови и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты также уверенны, что «диетический подход к лечению гипертонии» позволит оздоровить весь организм человека.



Известно, что такой план здорового питания позволит обеспечить долгую и безболезненную жизнь. Диетический подход это план здорового питания, который меняет образ жизни человека в лучшую сторону. Из-за высокой пользы такой диеты ученые назвали ее лучшей в мире. Эксперты говорят, что для восстановления здоровья можно придерживаться «гибкой вегетарианской диеты», которая позволит избавить организм от вредного воздействия мяса. Этому продукту свойственно долго перевариваться и гнить прямо в желудке.



Принципы питания:

отказ от фаст-фуда;

минимизация жирной и жаренной пищи;

отказ от сладостей, газировки и кондитерских изделий;

наличие в рационе продуктов, которые нормализуют артериальное давление.



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Примерный рацион питания

Примерный рацион питания согласно диете для лечения гипертонии на 1 день:



4 стакана любой каши или макарон;

5 больших чашек любых овощей и фруктов;

3 стакана кисломолочных продуктов (творог, йогурт, кефир);

до 200 г мяса и до 300 г рыбы;

семечки и орехи допускается есть по 3 стакана в неделю;

3 столовых ложки растительного масла в день. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мы привыкли к тому, что если у нас гипертония, то нужно обязательно принять таблетку. Но мало кто задумывается, что с помощью правильного питания можно значительно облегчить свое состояние. А во многих случаях и того, можно полностью избавиться от лекарств против гипертонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США нашли идеальную диету, которая позволит избавиться от лишнего веса. Лучшим устройством питания эксперты назвали «диетический подход к лечению гипертонии».Они утверждают, что лучшая диета в мире способна стабилизировать кровяное давление в теле человека. Кроме того, система позволит снизить уровень холестерина в крови и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты также уверенны, что «диетический подход к лечению гипертонии» позволит оздоровить весь организм человека.Известно, что такой план здорового питания позволит обеспечить долгую и безболезненную жизнь. Диетический подход это план здорового питания, который меняет образ жизни человека в лучшую сторону. Из-за высокой пользы такой диеты ученые назвали ее лучшей в мире. Эксперты говорят, что для восстановления здоровья можно придерживаться «гибкой вегетарианской диеты», которая позволит избавить организм от вредного воздействия мяса. Этому продукту свойственно долго перевариваться и гнить прямо в желудке.Принципы питания:отказ от фаст-фуда;минимизация жирной и жаренной пищи;отказ от сладостей, газировки и кондитерских изделий;наличие в рационе продуктов, которые нормализуют артериальное давление.Примерный рацион питанияПримерный рацион питания согласно диете для лечения гипертонии на 1 день:4 стакана любой каши или макарон;5 больших чашек любых овощей и фруктов;3 стакана кисломолочных продуктов (творог, йогурт, кефир);до 200 г мяса и до 300 г рыбы;семечки и орехи допускается есть по 3 стакана в неделю;3 столовых ложки растительного масла в день.



