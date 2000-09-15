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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, что нужно есть при высоком давлении

Диетологи подсказали, что нужно есть при высоком давленииМногие гипертоники очень сильно недооценивают питание при высоком давлении.

Мы привыкли к тому, что если у нас гипертония, то нужно обязательно принять таблетку. Но мало кто задумывается, что с помощью правильного питания можно значительно облегчить свое состояние. А во многих случаях и того, можно полностью избавиться от лекарств против гипертонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США нашли идеальную диету, которая позволит избавиться от лишнего веса. Лучшим устройством питания эксперты назвали «диетический подход к лечению гипертонии».

Они утверждают, что лучшая диета в мире способна стабилизировать кровяное давление в теле человека. Кроме того, система позволит снизить уровень холестерина в крови и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты также уверенны, что «диетический подход к лечению гипертонии» позволит оздоровить весь организм человека.

Известно, что такой план здорового питания позволит обеспечить долгую и безболезненную жизнь. Диетический подход это план здорового питания, который меняет образ жизни человека в лучшую сторону. Из-за высокой пользы такой диеты ученые назвали ее лучшей в мире. Эксперты говорят, что для восстановления здоровья можно придерживаться «гибкой вегетарианской диеты», которая позволит избавить организм от вредного воздействия мяса. Этому продукту свойственно долго перевариваться и гнить прямо в желудке.

Принципы питания:
отказ от фаст-фуда;
минимизация жирной и жаренной пищи;
отказ от сладостей, газировки и кондитерских изделий;
наличие в рационе продуктов, которые нормализуют артериальное давление.

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Примерный рацион питания
Примерный рацион питания согласно диете для лечения гипертонии на 1 день:

4 стакана любой каши или макарон;
5 больших чашек любых овощей и фруктов;
3 стакана кисломолочных продуктов (творог, йогурт, кефир);
до 200 г мяса и до 300 г рыбы;
семечки и орехи допускается есть по 3 стакана в неделю;
3 столовых ложки растительного масла в день.
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 Теги: гипертония, высокое давление, диета, продукты

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Сегодня, 13:10 » Автор: Алена Шимко
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