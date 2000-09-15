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Раздел: Медицина  
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Медики научились навсегда "усыплять" рак

Медики научились навсегда "усыплять" ракУченые нашли новое лекарство.

Австралийские ученые разработали новое вещество, которое навсегда усыпляет раковые клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Медики работали совместно с ведущими онкологами и генетиками. Они успешно протестировали новый вид лекарственных препаратов, которые способны остановить развитие раковых клеток организме человека. Данный метод, протестирован на грызунах и показал «высокую эффективность», которая отличается от лучевой и химической терапии.

Исследователи отмечают, что новый препарат, состав которого они пока не раскрыли, может остановить клеточный цикл вредоносных клеток. Это вводит пораженные болезнью клетки в состояние клеточного сна, а затем - в своеобразную «клеточную кому». Они не отмирают сразу, однако, судя по предварительным тестам, спустя какое-то время замещаются здоровыми клетками, причем это могут быть и стволовые клетки.

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«Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением. Клетки не умирают, но они больше не могу делиться и размножаться. Проще говоря, раковая клетка навсегда засыпает«, - рассказала профессор Восс, участвовавшая в исследовании.
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 Теги: рак, раковые клетки, усыплять, лечение

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Сегодня, 14:27 » Автор: Алена Шимко
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