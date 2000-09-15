Раздел: Медицина
Медики научились навсегда "усыплять" рак
Ученые нашли новое лекарство.
Австралийские ученые разработали новое вещество, которое навсегда усыпляет раковые клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Медики работали совместно с ведущими онкологами и генетиками. Они успешно протестировали новый вид лекарственных препаратов, которые способны остановить развитие раковых клеток организме человека. Данный метод, протестирован на грызунах и показал «высокую эффективность», которая отличается от лучевой и химической терапии.
Исследователи отмечают, что новый препарат, состав которого они пока не раскрыли, может остановить клеточный цикл вредоносных клеток. Это вводит пораженные болезнью клетки в состояние клеточного сна, а затем - в своеобразную «клеточную кому». Они не отмирают сразу, однако, судя по предварительным тестам, спустя какое-то время замещаются здоровыми клетками, причем это могут быть и стволовые клетки.
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«Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением. Клетки не умирают, но они больше не могу делиться и размножаться. Проще говоря, раковая клетка навсегда засыпает«, - рассказала профессор Восс, участвовавшая в исследовании.
Австралийские ученые разработали новое вещество, которое навсегда усыпляет раковые клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Медики работали совместно с ведущими онкологами и генетиками. Они успешно протестировали новый вид лекарственных препаратов, которые способны остановить развитие раковых клеток организме человека. Данный метод, протестирован на грызунах и показал «высокую эффективность», которая отличается от лучевой и химической терапии.
Исследователи отмечают, что новый препарат, состав которого они пока не раскрыли, может остановить клеточный цикл вредоносных клеток. Это вводит пораженные болезнью клетки в состояние клеточного сна, а затем - в своеобразную «клеточную кому». Они не отмирают сразу, однако, судя по предварительным тестам, спустя какое-то время замещаются здоровыми клетками, причем это могут быть и стволовые клетки.
Читайте также: Медики рассказали, как раз и навсегда одолеть бессонницу
«Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением. Клетки не умирают, но они больше не могу делиться и размножаться. Проще говоря, раковая клетка навсегда засыпает«, - рассказала профессор Восс, участвовавшая в исследовании.
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