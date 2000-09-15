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Раздел: Медицина  
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Как протестировать здоровье сердца в домашних условиях

Как протестировать здоровье сердца в домашних условияхКак самодиагностироваться дома.

Сердце работает как часы? В условиях напряженного ритма жизни, постоянной суеты и стрессов стоит обратить внимание на здоровье сердца. При том, что найти время на посещение врача в профилактических целях мы не всегда способны, самодиагностика в домашних условиях будет очень кстати, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Клинические симптомы могут долго не появляться. При отличном самочувствии и физическом подъеме может внезапно произойти сердечный приступ. Лишний вес, малоподвижный сидячий образ жизни, курение… Все это не лучшим образом отражается на функционировании нашей сердечно-сосудистой системы. Но и те, чей образ жизни идеален не застрахованы от проблем со здоровьем и также должны следить за своим состоянием.

С помощью простого теста можно узнать о здоровье сердца! Проверка подскажет все ли в порядке, есть ли повод для беспокойства и обращения к врачу.

Тест выполняется так:

Сидя на полу с ногами вытянутыми вперед, дотянуться пальцами руки до кончиков пальцев ног поднятых вверх.

Выполнение этого движения с легкостью говорит о нормальной работе сердечной системы, без излишних нагрузок, без сбоев. Достаточно гибкое тело имеет и такие же эластичные кровеносные сосуды. У негнущихся людей кровеносные сосуды также жесткие и наблюдаются, скорее всего, проблемы с кровообращением.

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 Теги: сердце, здоровье, тест, дома

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Сегодня, 15:47 » Автор: Алена Шимко
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