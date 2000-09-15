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Медики рассказали, чем полезна соя для женского здоровья

Медики рассказали, чем полезна соя для женского здоровьяМедики развенчали миф о вреде сои.

Китайский масличный горох продолжает победное шествие по всему миру. Больше он известен под другим названием – соя. Та самая соя, которую можно встретить нынче в очень многих продуктах, как в качестве добавки, так и как самостоятельный ингредиент, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Самые лучшие продукты, содержащие сою:
сыр тофу,
соевое мясо,
соевое молоко,
йогурты,
соевый соус,
соевое масло,
соевая мука.

Соя сегодня активно обсуждается исследователями, у нее множество сторонников, но встречается и немало противников. За соевыми продуктами неминуемо тянется шлейф, связанный с генной модификацией и прочими опасными для человека экспериментами. Однако так ли на самом деле вредна соя и можно ли употреблять сделанные из нее продукты?

Специалисты Университета Миссури провели эксперимент с крысами, которые отличались малоподвижностью и слабыми костями. Подобные признаки - снижение физической активности и прочности костей - сопутствуют женской менопаузе.

Среди подопытных мышей были особи с удаленными яичниками и особи с сохраненными яичниками. Но независимо от наличия этого органа добавка в рацион сои сделала кости животных крепче. Кроме того, у этих животных ускорился обмен веществ, чего не произошло в контрольной группе мышей, питавшейся обычным кормом без добавления сои.

Апеллируя к результатам эксперимента, ученые порекомендовали женщинам в период наступления менопаузы обязательно включать в свое питание сою и продукты из нее, в частности, тофу или соевое молоко, в которых содержатся соевые белки.

«Наше исследование показывает, что женщины любого возраста могут улучшить здоровье своих костей и метаболизм, если начнут есть больше сои», - резюмировала в итоге ведущий автор научного проекта профессор Памела Хинтон.

Соевые продукты
Как и все продукты, вам следует употреблять сою в умеренном количестве. Рекомендуется одна-две порции цельных и ферментированных соевых продуктов в неделю. Одна средняя порция – это полчашки тофу или 1 чашка соевого молока.

Но не все соевые продукты одинаковы. Делайте правильный выбор, чтобы гарантированно получить самые лучшие и чистые формы питательных веществ из соевых продуктов.

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Лецетин, который содержится в сое:
доставляет в ткани витамины, питательные вещества, микроэлементы;
восстанавливает и обновляет повреждённые клетки;
помогает работе головного мозга и нервной системы;
повышает концентрацию внимания, обостряет память;
помогает лекарственным средствам лучше усваиваться;
является мощным антиоксидантом;
положительно влияет на сердце и сосуды, а также нормализует уровень холестерина;
снимает боли в суставах;
предотвращает формирование жёлчных камней и поддерживает здоровье печени.
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 Теги: соя, польза, женщины

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Сегодня, 17:52 » Автор: Алена Шимко
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