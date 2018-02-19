Раздел: Медицина
Медики объяснили, как лишний вес может повлиять на сон
Какие проблемы со сном может вызвать лишний вес
Лишний вес может быть причиной опасных болезней, включая диабет и инфаркт. Он может влиять на качество сна, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Апноэ
Во сне у людей может случиться задержка дыхания (апноэ). Однако у людей с лишним весом риск повышается. Сонное апноэ длится от 20 до 30 секунд, а вот в сложных случаях человек перестает дышать до 60 раз в час. У людей, которые не знаю об этом состоянии, возникают такие симптомы – частое зевание, усталость, сухость во рту.
Больше всего страдают от апноэ люди с индексом массы тела (ИМТ) – 30. В норме этот показатель составляет 18-25. К тому же, у людей с лишним весом больше жировых клеток в области шеи, что может затруднять дыхание.
Сонное апноэ может привести к инфаркту – его риск увеличивается в 5 раз по сравнению с теми, у кого нет задержки дыхания.
2. Кислотный рефлюкс
Это состояние возникает тогда, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Причиной этого может быть лишний жир в области живота. Мышцы между желудком и пищеводом ослабевают, поэтому кислота попадает туда, куда не нужно. Чаще всего это происходят во время сна.
3. Боль в спине
Боль в спине – довольно распространенная проблема. Около 70% взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с этой проблемой.
На качество жизни негативно влияет хроническая боль, которая длится более 3 месяцев. На поиск позы для сна человек тратит 42 минуты.
Читайте также: Медики объяснили, почему полезно пить воду перед едой
Чтобы решить проблему, необходим твердый матрас и курс массажа.
Лишний вес может быть причиной опасных болезней, включая диабет и инфаркт. Он может влиять на качество сна, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Апноэ
Во сне у людей может случиться задержка дыхания (апноэ). Однако у людей с лишним весом риск повышается. Сонное апноэ длится от 20 до 30 секунд, а вот в сложных случаях человек перестает дышать до 60 раз в час. У людей, которые не знаю об этом состоянии, возникают такие симптомы – частое зевание, усталость, сухость во рту.
Больше всего страдают от апноэ люди с индексом массы тела (ИМТ) – 30. В норме этот показатель составляет 18-25. К тому же, у людей с лишним весом больше жировых клеток в области шеи, что может затруднять дыхание.
Сонное апноэ может привести к инфаркту – его риск увеличивается в 5 раз по сравнению с теми, у кого нет задержки дыхания.
2. Кислотный рефлюкс
Это состояние возникает тогда, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Причиной этого может быть лишний жир в области живота. Мышцы между желудком и пищеводом ослабевают, поэтому кислота попадает туда, куда не нужно. Чаще всего это происходят во время сна.
3. Боль в спине
Боль в спине – довольно распространенная проблема. Около 70% взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с этой проблемой.
На качество жизни негативно влияет хроническая боль, которая длится более 3 месяцев. На поиск позы для сна человек тратит 42 минуты.
Читайте также: Медики объяснили, почему полезно пить воду перед едой
Чтобы решить проблему, необходим твердый матрас и курс массажа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
291
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
Оставьте свой комментарий