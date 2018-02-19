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Медики объяснили, как лишний вес может повлиять на сон

Медики объяснили, как лишний вес может повлиять на сонКакие проблемы со сном может вызвать лишний вес

Лишний вес может быть причиной опасных болезней, включая диабет и инфаркт. Он может влиять на качество сна, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

1. Апноэ

Во сне у людей может случиться задержка дыхания (апноэ). Однако у людей с лишним весом риск повышается. Сонное апноэ длится от 20 до 30 секунд, а вот в сложных случаях человек перестает дышать до 60 раз в час. У людей, которые не знаю об этом состоянии, возникают такие симптомы – частое зевание, усталость, сухость во рту.

Больше всего страдают от апноэ люди с индексом массы тела (ИМТ) – 30. В норме этот показатель составляет 18-25. К тому же, у людей с лишним весом больше жировых клеток в области шеи, что может затруднять дыхание.

Сонное апноэ может привести к инфаркту – его риск увеличивается в 5 раз по сравнению с теми, у кого нет задержки дыхания.

2. Кислотный рефлюкс

Это состояние возникает тогда, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Причиной этого может быть лишний жир в области живота. Мышцы между желудком и пищеводом ослабевают, поэтому кислота попадает туда, куда не нужно. Чаще всего это происходят во время сна.

3. Боль в спине

Боль в спине – довольно распространенная проблема. Около 70% взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с этой проблемой.

На качество жизни негативно влияет хроническая боль, которая длится более 3 месяцев. На поиск позы для сна человек тратит 42 минуты.

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Чтобы решить проблему, необходим твердый матрас и курс массажа.

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 Теги: сон, лишний вес

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Сегодня, 22:14 » Автор: Татьяна Ларина
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