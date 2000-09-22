Раздел: Медицина
Медики подсказали эффективную диету для быстрого похудения
Эта диета признана самой эффективной
Достигнутую в ходе низкокалорийной жидкой диеты потерю веса удаётся сохранить. Жертвы ожирения, которые получали по 800 калорий в день из супов и коктейлей, за 4 месяца потеряли 10% массы тела и сохранили результаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Практика показывает, что сегодня чуть ли не у каждого второго взрослого человека возникают проблемы с лишним весом, а каждый третий находится на грани ожирения и нуждается в диете. Существует огромная масса самых разных диет и рационов для всех типов фигур, групп крови и даже наборов генов, но нет универсальных способов победы над лишним весом. Или всё-таки есть? Исследование показало, что низкокалорийная жидкая диета дает удивительные результаты, которые, что особенно важно, пациенты могут сохранить на длительный срок.
Наблюдения показали, что если жертвы ожирения в течение 4 месяцев получали питание на уровне 800 калорий в день из специальных супов и коктейлей, естественно, под строгим наблюдением врачей, то им удавалось избавиться от 10% массы тела, что в среднем составляло около 13 кг. При этом, когда они продолжали использовать заменители еды либо ежедневно, либо время от времени через каждые несколько месяцев, то 69% из них не поправлялись. Хорошо известно, что многие похудевшие на диетах после их завершения быстро набирали потерянные килограммы, но в данном случае даже через три года многие пациенты сохраняли желаемый вес.
Читайте также: Врачи подсказали эффективную диету для экспресс-похудения
Наконец, после жидких диет у многих наблюдались и существенные преимущества для здоровья. К примеру, люди на целых 5 лет снизили возраст сердца, который рассчитывается, исходя из факторов риска вроде артериального давления, уровня холестерина и курения. А это уменьшало опасность инфарктов и инсультов. Средний возраст добровольцев составил 63 года, при этом их средний возраст сердца составлял 69 лет на момент начала исследования. К окончанию исследования их биологический возраст составлял 67 лет, а возраст сердца всего 68.
Достигнутую в ходе низкокалорийной жидкой диеты потерю веса удаётся сохранить. Жертвы ожирения, которые получали по 800 калорий в день из супов и коктейлей, за 4 месяца потеряли 10% массы тела и сохранили результаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Практика показывает, что сегодня чуть ли не у каждого второго взрослого человека возникают проблемы с лишним весом, а каждый третий находится на грани ожирения и нуждается в диете. Существует огромная масса самых разных диет и рационов для всех типов фигур, групп крови и даже наборов генов, но нет универсальных способов победы над лишним весом. Или всё-таки есть? Исследование показало, что низкокалорийная жидкая диета дает удивительные результаты, которые, что особенно важно, пациенты могут сохранить на длительный срок.
Наблюдения показали, что если жертвы ожирения в течение 4 месяцев получали питание на уровне 800 калорий в день из специальных супов и коктейлей, естественно, под строгим наблюдением врачей, то им удавалось избавиться от 10% массы тела, что в среднем составляло около 13 кг. При этом, когда они продолжали использовать заменители еды либо ежедневно, либо время от времени через каждые несколько месяцев, то 69% из них не поправлялись. Хорошо известно, что многие похудевшие на диетах после их завершения быстро набирали потерянные килограммы, но в данном случае даже через три года многие пациенты сохраняли желаемый вес.
Читайте также: Врачи подсказали эффективную диету для экспресс-похудения
Наконец, после жидких диет у многих наблюдались и существенные преимущества для здоровья. К примеру, люди на целых 5 лет снизили возраст сердца, который рассчитывается, исходя из факторов риска вроде артериального давления, уровня холестерина и курения. А это уменьшало опасность инфарктов и инсультов. Средний возраст добровольцев составил 63 года, при этом их средний возраст сердца составлял 69 лет на момент начала исследования. К окончанию исследования их биологический возраст составлял 67 лет, а возраст сердца всего 68.
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