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Раздел: Медицина  
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Сон на животе признали опасным для здоровья

Сон на животе признали опасным для здоровья Такая поза сна вызывает проблемы с позвоночником.

Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что получает самый качественный сон. Действительно, сон на животе является надежной профилактикой храпа, как утверждают эксперты-сомнологии из знаменитой американской Клиники Майо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Однако они подчеркивают, что данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Когда мы спим на животе, то спина изгибается, и несколько часов подряд мышцы спины испытывают дополнительное давление. Кроме того, это еще и крайне неудобная позиция для шеи, так что боли в шее этим людям тоже обеспечены.

В целом, сон на животе большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. Для того чтобы человек комфортно дышал во сне, он должен находиться в таком положении, чтобы его голова и шея имели возможность постоянно поворачиваться в ту или другую сторону.

Если же мы лежим на животе, то тело оказывается зафиксированным. Но что делать людям, которые уверяют, что это единственное комфортное положение для их тела во сне?

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В этом случае им хотя бы нужно класть подушку в области таза - прямо под живот. Это поможет снять некоторое давления на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если, конечно, из-за неё не слишком напрягается спина. Если вы чувствуете подобное напряжение, то постарайтесь спать без подушки под головой.
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 Теги: живот, сон

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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