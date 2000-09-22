Раздел: Медицина
Сон на животе признали опасным для здоровья
Такая поза сна вызывает проблемы с позвоночником.
Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что получает самый качественный сон. Действительно, сон на животе является надежной профилактикой храпа, как утверждают эксперты-сомнологии из знаменитой американской Клиники Майо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако они подчеркивают, что данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Когда мы спим на животе, то спина изгибается, и несколько часов подряд мышцы спины испытывают дополнительное давление. Кроме того, это еще и крайне неудобная позиция для шеи, так что боли в шее этим людям тоже обеспечены.
В целом, сон на животе большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. Для того чтобы человек комфортно дышал во сне, он должен находиться в таком положении, чтобы его голова и шея имели возможность постоянно поворачиваться в ту или другую сторону.
Если же мы лежим на животе, то тело оказывается зафиксированным. Но что делать людям, которые уверяют, что это единственное комфортное положение для их тела во сне?
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В этом случае им хотя бы нужно класть подушку в области таза - прямо под живот. Это поможет снять некоторое давления на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если, конечно, из-за неё не слишком напрягается спина. Если вы чувствуете подобное напряжение, то постарайтесь спать без подушки под головой.
Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что получает самый качественный сон. Действительно, сон на животе является надежной профилактикой храпа, как утверждают эксперты-сомнологии из знаменитой американской Клиники Майо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако они подчеркивают, что данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Когда мы спим на животе, то спина изгибается, и несколько часов подряд мышцы спины испытывают дополнительное давление. Кроме того, это еще и крайне неудобная позиция для шеи, так что боли в шее этим людям тоже обеспечены.
В целом, сон на животе большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. Для того чтобы человек комфортно дышал во сне, он должен находиться в таком положении, чтобы его голова и шея имели возможность постоянно поворачиваться в ту или другую сторону.
Если же мы лежим на животе, то тело оказывается зафиксированным. Но что делать людям, которые уверяют, что это единственное комфортное положение для их тела во сне?
Читайте также: Медики объяснили, как лишний вес может повлиять на сон
В этом случае им хотя бы нужно класть подушку в области таза - прямо под живот. Это поможет снять некоторое давления на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если, конечно, из-за неё не слишком напрягается спина. Если вы чувствуете подобное напряжение, то постарайтесь спать без подушки под головой.
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