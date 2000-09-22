Раздел: Медицина
Исследование выявило продукты, способствующие омоложению
Старение организма можно замедлить.
Универсального «молодильного яблока» не существует, но в комплексе эти продукты способны затормозить процессы старения, считают эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Современная наука позволяет учёным заглянуть в будущее и понять, как будет выглядеть тот или иной человек, если его образ жизни изменится в ту или иную сторону. В частности, специалисты имеют понятие о том, какие вещества благоприятно влияют на здоровье людей и в каких продуктах они имеют наибольшую концентрацию.
Последние исследования показали, что при соблюдении определённого рациона можно не остановить, но затормозить процессы «изнашивания» человеческого организма. Учёные назвали ТОП-10 продуктов, которые при употреблении их в пищу помогают людям омолодиться.
Так, в частности, специалисты рекомендуют есть апельсины для поддержания здоровья сердца и сосудов. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают сохранить здоровое сердце. По той же причине предлагается включить в свой рацион чеснок. Вещество аллицин, которое в изобилии есть в в данном продукте, снижает уровень холестерина в организме. Также не лишней для сердца будет фасоль, содержит клетчатку и витамин В 9.
Помидоры также богаты на антиоксиданты, но они также позволяют сделать светлее и здоровее кожу человека. Активные вещества улучшают защиту от ультрафиолета. Также томаты замедляют старение кожи. В миндале содержится в больших количествах витамин Е, который повышает физическую активность и улучшает выносливость. На крепость костей влияет остеокальцин, концентрация которого высока в оливковом масле, а на эластичность и упругость мышц влияет калий. Он в избытке присутствует в бананах и картофеле.
Читайте также: Сон на животе признали опасным для здоровья
Сохранить молодость головного мозга поможет черника, а на органы пищеварения благоприятно влияют яблоки, которые очищают организм от шлаков и токсинов. Зрение позволит долго беречь употребление в пищу листовой капусты. Сконцентрированный в ней лютеин замедляющий процесс старения сетчатки глаза.
Универсального «молодильного яблока» не существует, но в комплексе эти продукты способны затормозить процессы старения, считают эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Современная наука позволяет учёным заглянуть в будущее и понять, как будет выглядеть тот или иной человек, если его образ жизни изменится в ту или иную сторону. В частности, специалисты имеют понятие о том, какие вещества благоприятно влияют на здоровье людей и в каких продуктах они имеют наибольшую концентрацию.
Последние исследования показали, что при соблюдении определённого рациона можно не остановить, но затормозить процессы «изнашивания» человеческого организма. Учёные назвали ТОП-10 продуктов, которые при употреблении их в пищу помогают людям омолодиться.
Так, в частности, специалисты рекомендуют есть апельсины для поддержания здоровья сердца и сосудов. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают сохранить здоровое сердце. По той же причине предлагается включить в свой рацион чеснок. Вещество аллицин, которое в изобилии есть в в данном продукте, снижает уровень холестерина в организме. Также не лишней для сердца будет фасоль, содержит клетчатку и витамин В 9.
Помидоры также богаты на антиоксиданты, но они также позволяют сделать светлее и здоровее кожу человека. Активные вещества улучшают защиту от ультрафиолета. Также томаты замедляют старение кожи. В миндале содержится в больших количествах витамин Е, который повышает физическую активность и улучшает выносливость. На крепость костей влияет остеокальцин, концентрация которого высока в оливковом масле, а на эластичность и упругость мышц влияет калий. Он в избытке присутствует в бананах и картофеле.
Читайте также: Сон на животе признали опасным для здоровья
Сохранить молодость головного мозга поможет черника, а на органы пищеварения благоприятно влияют яблоки, которые очищают организм от шлаков и токсинов. Зрение позволит долго беречь употребление в пищу листовой капусты. Сконцентрированный в ней лютеин замедляющий процесс старения сетчатки глаза.
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