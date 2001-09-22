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Чистящие средства могут вызывать ожирение, - ученые

Чистящие средства могут вызывать ожирение, - ученые Бытовая химия наиболее опасна для детей.

Бытовые чистящие средства могут приводить к появлению у детей избыточного веса путем изменения их кишечных бактерий. Исследование канадских ученых из Университета Альберты показало, что дети имеют больше шансов пострадать от ожирения в возрасте трех лет, если их матери используют чистящие средства на химической основе, а не экологичные аналоги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Считается, что это связано с присутствием в таких средствах химических веществ, которые изменяют бактерии кишечника, в результате чего дети становятся менее способными регулировать аппетит. Также считается, что химические вещества в чистящих средствах приводят к увеличению количества жировых клеток и могут даже перепрограммировать другие клетки, чтобы они стали жировыми.

Чтобы прийти к таким выводам, специалисты проанализировали фекалии 757 детей в возрасте от трех до четырех месяцев, чтобы оценить состав кишечного микробиома. Далее аналогичные испытания были проведены, когда детям было от одного года до трех лет. Вес малышей сравнивался с рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения оценками индекса массы тела в разных возрастных группах. Помимо этого матери детей рассказали, как часто они использовали различные чистящие средства в быту.

Согласно полученным результатам, бактерии Lachnospiraceae в 1,3 раза чаще присутствовали в кишечнике детей, если их матери часто пользовались химическими дезинфицирующими средствами. Такие малыши также были более склонны к избыточному весу в возрасте трех лет. Кроме того, дети с большим количеством бактерий Lachnospiraceae также в 1,6 раза чаще имели большое количество бактерий Ruminococcus и низкие уровни бактерий Haemophilus и Clostridium.

Это тот же самый состав бактерий, который часто наблюдается у пациентов с экземой и диабетом, отмечают медики, подчеркивая, что бактерии Clostridium также играют важную роль в пищеварении и иммунитете человека.

Напротив, когда дома использовались экологически чистые чистящие средства, дети чаще всего имели здоровый вес, соответствующий их возрасту. Это может быть связано с тем, что такие продукты оказывают наименьшее влияние на кишечные бактерии детей, а также с тем, что люди, которые используют эти чистящие средства, ведут здоровый образ жизни.

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Таким образом, антибактериальные чистящие средства имеют способность изменять состав кишечных бактерий у детей, повышая риск возникновения избыточного веса, подытоживают ученые.
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 Теги: чистящие средства, ожирение

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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