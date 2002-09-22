Раздел: Медицина
Названы лучшие фрукты и овощи для укрепления здоровья
Эти продукты укрепляют иммунитет.
Одна из лучших диетологов страны Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram, какие сезонные продукты должны присутствовать в рационе для того, чтобы укрепить иммунитет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сливы
Сливы не только вкусные, но и содержат большое количество веществ, защищающих организм. Среди них минералы, ферменты и клетчатка. В сливах также содержатся витамины - С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты.
Яблоки и груши
Яблоки и груши - продукт, который диетолог обязательно рекомендует занести в рацион. Они помогают укрепить иммунитет и являются источниками железа, йода, калия, кальция, витаминов РР и С.
Тыква
Тыква, по словам Светланы Фус, один из самых богатых источников бета -каротина. Этот желто - растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который способствует нормальному росту костей и укрепляет иммунную систему.
Читайте также: Исследование выявило продукты, способствующие омоложению
«Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна», - пишет диетолог.
Одна из лучших диетологов страны Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram, какие сезонные продукты должны присутствовать в рационе для того, чтобы укрепить иммунитет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сливы
Сливы не только вкусные, но и содержат большое количество веществ, защищающих организм. Среди них минералы, ферменты и клетчатка. В сливах также содержатся витамины - С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты.
Яблоки и груши
Яблоки и груши - продукт, который диетолог обязательно рекомендует занести в рацион. Они помогают укрепить иммунитет и являются источниками железа, йода, калия, кальция, витаминов РР и С.
Тыква
Тыква, по словам Светланы Фус, один из самых богатых источников бета -каротина. Этот желто - растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который способствует нормальному росту костей и укрепляет иммунную систему.
Читайте также: Исследование выявило продукты, способствующие омоложению
«Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна», - пишет диетолог.
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