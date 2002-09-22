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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие фрукты и овощи для укрепления здоровья

Названы лучшие фрукты и овощи для укрепления здоровья Эти продукты укрепляют иммунитет.

Одна из лучших диетологов страны Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram, какие сезонные продукты должны присутствовать в рационе для того, чтобы укрепить иммунитет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Сливы

Сливы не только вкусные, но и содержат большое количество веществ, защищающих организм. Среди них минералы, ферменты и клетчатка. В сливах также содержатся витамины - С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты.

Яблоки и груши

Яблоки и груши - продукт, который диетолог обязательно рекомендует занести в рацион. Они помогают укрепить иммунитет и являются источниками железа, йода, калия, кальция, витаминов РР и С.

Тыква

Тыква, по словам Светланы Фус, один из самых богатых источников бета -каротина. Этот желто - растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который способствует нормальному росту костей и укрепляет иммунную систему.

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«Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна», - пишет диетолог.
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 Теги: фрукты, овощи, иммунитет

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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