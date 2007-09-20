Медики напомнили о полезных свойствах морковного сока

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Диетологи рассказали, зачем нужно пить морковный фреш каждый день Оказывается в свежеотжатом морковном соке содержится огромное количество витаминов и незаменимых микроэлементов.

Семь причин регулярно пить морковный сок С малых лет мы знаем, что морковь очень полезна.