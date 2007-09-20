Раздел: Медицина
Медики напомнили о полезных свойствах морковного сока
Морковный сок является противораковым продуктом.
Морковный сок имеет высокую концентрацию полезных веществ. Цвет плодов зависит от каротиноидов - антиоксидантов, поддерживающих здоровье кожи и глаз. Бета-каротин защищает организм от свободных радикалов, укрепляет сосуды, предупреждает болезни сердца и укрепляет иммунитет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Сок моркови является прекрасным поставщиком витамина А, калия, магния и кальция. При этом калорийность продукта очень низкая и морковь можно потреблять без опасения набрать лишний вес. Кроме этого, в корнеплоде присутствуют витамины Е, К, С, D.
В составе моркови есть активные растительные соединения замедляющие рост раковых клеток. Каротиноиды ослабляют окислительный стресс и нормализуют состав крови.
Морковный сок является противораковым продуктом. Каротиноиды снижают риск рака толстой кишки, груди, мочевого пузыря и простаты. Исследования показали, что потребление одного стакана сока моркови в день уменьшает окислительный стресс, ослабляет воспаление и тормозит развитие рака груди.
Доказана польза антиоксидантов в предупреждении колоректального рака и лейкоза.
Морковный сок помогает детоксикации печени. Это важно, если нарушено удаление ядовитых веществ через почки. Продукт ускоряет выведение лишней желчи, нормализует пищеварение, предотвращает накапливание жировых складок. Если добавить морковный сок при диете, то можно заметить, как организм намного легче избавляется от токсинов и вредных веществ.
Комплекс витаминов В активизирует расщепление белка, жира и глюкозы. Морковный сок ускоряет обмен веществ и помогает росту мышц. Поэтому он такой незаменимый помощник при занятиях спортом, когда вы хотите не только избавиться от лишних килограммов, но и набрать мышечную массу. Фосфор стимулирует клеточный метаболизм, ослабляет боль и увеличивает выход энергии при физических нагрузках.
Потребление моркови поддерживает здоровье мозга. Продукт предупреждает появление болезни Альцгеймер, стимулирует когнитивные функции и улучшает память. Активные вещества очищают сосуды, уменьшают окислительный стресс, улучшают ток крови и тормозят процессы возрастной дегенерации.
Потребление моркови поддерживает здоровье мозга. Продукт предупреждает появление болезни Альцгеймер, стимулирует когнитивные функции и улучшает память. Активные вещества очищают сосуды, уменьшают окислительный стресс, улучшают ток крови и тормозят процессы возрастной дегенерации.
Сотни лет морковь используется для ускорения заживления ран. Бета-каротин противодействует инфекции и стимулирует регенерацию клеток. Продукт применяется в качестве компресса на пораженную часть тела. Для ослабления воспаления и предотвращения развития инфекции полезно потреблять морковный сок.
Читайте также: Рецепты от насморка на основе морковного сока
Есть много рецептов лечебных напитков, сделанных на основе морковного сока. Для усиления полезного эффекта морковь хорошо потреблять в сочетании с апельсином, чесноком, луком и специями. Продукт может стать мощным средством профилактики гриппа и простудных заболеваний.
Морковный сок имеет высокую концентрацию полезных веществ. Цвет плодов зависит от каротиноидов - антиоксидантов, поддерживающих здоровье кожи и глаз. Бета-каротин защищает организм от свободных радикалов, укрепляет сосуды, предупреждает болезни сердца и укрепляет иммунитет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Сок моркови является прекрасным поставщиком витамина А, калия, магния и кальция. При этом калорийность продукта очень низкая и морковь можно потреблять без опасения набрать лишний вес. Кроме этого, в корнеплоде присутствуют витамины Е, К, С, D.
В составе моркови есть активные растительные соединения замедляющие рост раковых клеток. Каротиноиды ослабляют окислительный стресс и нормализуют состав крови.
Морковный сок является противораковым продуктом. Каротиноиды снижают риск рака толстой кишки, груди, мочевого пузыря и простаты. Исследования показали, что потребление одного стакана сока моркови в день уменьшает окислительный стресс, ослабляет воспаление и тормозит развитие рака груди.
Доказана польза антиоксидантов в предупреждении колоректального рака и лейкоза.
Морковный сок помогает детоксикации печени. Это важно, если нарушено удаление ядовитых веществ через почки. Продукт ускоряет выведение лишней желчи, нормализует пищеварение, предотвращает накапливание жировых складок. Если добавить морковный сок при диете, то можно заметить, как организм намного легче избавляется от токсинов и вредных веществ.
Комплекс витаминов В активизирует расщепление белка, жира и глюкозы. Морковный сок ускоряет обмен веществ и помогает росту мышц. Поэтому он такой незаменимый помощник при занятиях спортом, когда вы хотите не только избавиться от лишних килограммов, но и набрать мышечную массу. Фосфор стимулирует клеточный метаболизм, ослабляет боль и увеличивает выход энергии при физических нагрузках.
Потребление моркови поддерживает здоровье мозга. Продукт предупреждает появление болезни Альцгеймер, стимулирует когнитивные функции и улучшает память. Активные вещества очищают сосуды, уменьшают окислительный стресс, улучшают ток крови и тормозят процессы возрастной дегенерации.
Потребление моркови поддерживает здоровье мозга. Продукт предупреждает появление болезни Альцгеймер, стимулирует когнитивные функции и улучшает память. Активные вещества очищают сосуды, уменьшают окислительный стресс, улучшают ток крови и тормозят процессы возрастной дегенерации.
Сотни лет морковь используется для ускорения заживления ран. Бета-каротин противодействует инфекции и стимулирует регенерацию клеток. Продукт применяется в качестве компресса на пораженную часть тела. Для ослабления воспаления и предотвращения развития инфекции полезно потреблять морковный сок.
Читайте также: Рецепты от насморка на основе морковного сока
Есть много рецептов лечебных напитков, сделанных на основе морковного сока. Для усиления полезного эффекта морковь хорошо потреблять в сочетании с апельсином, чесноком, луком и специями. Продукт может стать мощным средством профилактики гриппа и простудных заболеваний.
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