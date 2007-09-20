Раздел: Медицина
Врач подсказал эффективное средство от простуды и снижения иммунитета
Для профилактики простуды и снижения иммунитета врач рекомендует чай с имбирем
Регулярное употребление теплого чая с имбирем укрепит иммунитет, защитит от простуды и поможет взбодриться. Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В преддверии сезона гриппа и ОРВИ многие украинцы задумались о том, как защитить себя и свою семью от недугов. При отсутствии прямых показаний и рекомендаций медиков, специалисты рекомендуют не глотать горстями аптечные препараты, а укреплять иммунитет натуральными, полезными и безопасными методами.
Одним из самых известных и мощных защитников от бактерий и вирусов является корень имбиря, который в сочетании с лимоном, который полезен не только благодаря содержанию в нем витамина С, но и благодаря «яркому» аромату, который действует непосредственно на иммунную систему и дыхательные органы. К тому же, такое сочетание ароматов и витаминов бодрит и придает сил.
«Ежедневное употребление по утрам чая с имбирем и лимоном обеспечит вас энергией и поможет организму быстрее проснуться, запустив все важные процессы. К тому же это мощный щит для нашего иммунитета. Это также отличный рецепт для тех, кто пытается похудеть, ведь, если говорить просто, имбирь насыщает нас энергией благодаря тому, что расщепляет жиры и высвобождает ее из них.
Пить такой чай полезно также посреди рабочего дня, когда вы чувствуете усталость или после приезда на работу, когда вы одолели дорогу на общественном транспорте, в котором немало чихающих и сморкающихся людей» - говорит эксперт.
Читайте также: Медики назвали простое, но эффективное средство от простуды
Имбирь, впрочем, как и лимон, содержит огромное количество витаминов, которые активизируют защитные силы организма. Потому даже если вы уже подхватили насморк или даже грипп, ежедневное употребление чая с натертым имбирем и долькой лимона поможет вам быстрее встать на ноги.
Регулярное употребление теплого чая с имбирем укрепит иммунитет, защитит от простуды и поможет взбодриться. Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В преддверии сезона гриппа и ОРВИ многие украинцы задумались о том, как защитить себя и свою семью от недугов. При отсутствии прямых показаний и рекомендаций медиков, специалисты рекомендуют не глотать горстями аптечные препараты, а укреплять иммунитет натуральными, полезными и безопасными методами.
Одним из самых известных и мощных защитников от бактерий и вирусов является корень имбиря, который в сочетании с лимоном, который полезен не только благодаря содержанию в нем витамина С, но и благодаря «яркому» аромату, который действует непосредственно на иммунную систему и дыхательные органы. К тому же, такое сочетание ароматов и витаминов бодрит и придает сил.
«Ежедневное употребление по утрам чая с имбирем и лимоном обеспечит вас энергией и поможет организму быстрее проснуться, запустив все важные процессы. К тому же это мощный щит для нашего иммунитета. Это также отличный рецепт для тех, кто пытается похудеть, ведь, если говорить просто, имбирь насыщает нас энергией благодаря тому, что расщепляет жиры и высвобождает ее из них.
Пить такой чай полезно также посреди рабочего дня, когда вы чувствуете усталость или после приезда на работу, когда вы одолели дорогу на общественном транспорте, в котором немало чихающих и сморкающихся людей» - говорит эксперт.
Читайте также: Медики назвали простое, но эффективное средство от простуды
Имбирь, впрочем, как и лимон, содержит огромное количество витаминов, которые активизируют защитные силы организма. Потому даже если вы уже подхватили насморк или даже грипп, ежедневное употребление чая с натертым имбирем и долькой лимона поможет вам быстрее встать на ноги.
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