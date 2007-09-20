Раздел: Медицина
Диетологи назвали самую опасную диету
Определен самый опасный тип питания
Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне провели исследование, которое показало, что популярная кетогенная диета связана с развитием целого ряда опасных нарушений в организме, - хотя при разумном подходе она может помочь стать стройнее. Доводы специалистов на этот счет опубликовал Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua
Кетогенная диета пользуется особым спросом у знаменитостей и спортсменов. Этот тип питания был разработан и изначально применялся при лечении эпилепсии у детей, но со временем получил известность как эффективный способ добиваться стройности. Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким – углеводов.
В рамках исследования ученые сопоставили показатели состояния микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов у нескольких групп людей. В результате специалисты пришли к выводу о том, что кетогенная низкоуглеводная диета при длительном периоде использования способствует серьезным изменениям в функционировании пищеварительной системы.
По словам ученых, кетогенная диета может быть эффективной, если придерживаться ее правил в течение лишь определенного срока - от двух недель до месяца. В противном случае организм может и не выдержать.
«Такая диета вынуждает организм использовать только жиры в качестве основного источника энергии. Пищеварительная система «переучивается» существовать в новом формате, но в перспективе это может привести к анорексии и сбоям в работе органов», - заявили исследователи.
Читайте также: Медики назвали самую опасную для здоровья диету
Согласно их данным, кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, с чем могут быть связаны разные неблагоприятные процессы, будь то нарушения функций поджелудочной железы или развитие серьезных заболеваний, вплоть до диабета и рака.
Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне провели исследование, которое показало, что популярная кетогенная диета связана с развитием целого ряда опасных нарушений в организме, - хотя при разумном подходе она может помочь стать стройнее. Доводы специалистов на этот счет опубликовал Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua
Кетогенная диета пользуется особым спросом у знаменитостей и спортсменов. Этот тип питания был разработан и изначально применялся при лечении эпилепсии у детей, но со временем получил известность как эффективный способ добиваться стройности. Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким – углеводов.
В рамках исследования ученые сопоставили показатели состояния микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов у нескольких групп людей. В результате специалисты пришли к выводу о том, что кетогенная низкоуглеводная диета при длительном периоде использования способствует серьезным изменениям в функционировании пищеварительной системы.
По словам ученых, кетогенная диета может быть эффективной, если придерживаться ее правил в течение лишь определенного срока - от двух недель до месяца. В противном случае организм может и не выдержать.
«Такая диета вынуждает организм использовать только жиры в качестве основного источника энергии. Пищеварительная система «переучивается» существовать в новом формате, но в перспективе это может привести к анорексии и сбоям в работе органов», - заявили исследователи.
Читайте также: Медики назвали самую опасную для здоровья диету
Согласно их данным, кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, с чем могут быть связаны разные неблагоприятные процессы, будь то нарушения функций поджелудочной железы или развитие серьезных заболеваний, вплоть до диабета и рака.
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