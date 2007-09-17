» » Ученые анонсировали революцию в разработке вакцин
Раздел: Медицина  
0

Ученые анонсировали революцию в разработке вакцин

Ученые анонсировали революцию в разработке вакцинПодход можно применить не только для создания вакцины от гриппа.

Прорыв может произойти благодаря обнаруженному региону в оболочке вируса гриппа, структура которого не изменялась в течение последних 50 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bfm.

Ученые-эпидемиологи из Оксфордского университета обнаружили особый регион в оболочке вируса гриппа, структура которого не изменялась на протяжении последних 50 лет, и применили его для создания универсальной вакцины от этой болезни.

По мнению исследователей, такой подход можно применить не только для создания вакцины от гриппа, но и от множества других патогенов, с которыми медицина пока не может нормально бороться.

Читайте также: ВОЗ предлагает изменить состав вакцин от гриппа

Таким образом, скоро может произойти настоящая революция в разработке вакцин: можно будет создавать вакцины от гепатита и даже ВИЧ, анализируя то, как эволюционировал вирус в прошлом и какие части его изменялись меньше всего, отмечают ученые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, вакцина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
     267
     0

Похожие новости по теме

Ученые приблизились к созданию вакцины от ВИЧ Ученые приблизились к созданию вакцины от ВИЧ

В будущем будет разработан особый иммуноген.

Ученые приблизились к изобретению вакцины от герпеса Ученые приблизились к изобретению вакцины от герпеса

Американские исследователи серьёзно продвинулись в разработке вакцины.

ВОЗ предлагает изменить состав вакцин от гриппа ВОЗ предлагает изменить состав вакцин от гриппа

Существующие вакцины не совпадают по антигенным свойствам с вирусами гриппа типа A и B

Медики рассказали об особенностях вакцинации от гриппа Медики рассказали об особенностях вакцинации от гриппа

Эффективность вакцинации вызывает много вопросов.

Вакцина от гриппа защитит ваше сердце Вакцина от гриппа защитит ваше сердце

Установлено, как вакцина от гриппа защищает сердце.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх