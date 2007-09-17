Раздел: Медицина
Названы верные способы избавиться от осенней хандры
Депрессия – серьёзное заболевание.
Как бы ни было грустно, но пора посмотреть в глаза реальности и признать, что долгожданное лето закончилось. Дни становятся короче, солнца всё меньше, и наш организм будто бы готовится к спячке. Давно замечено, что именно в это время года обостряются некоторые хронические болезни, активизируются различные вирусы, а нервная система пребывает в угнетённом состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Впрочем, многие люди без особых проблем преодолевают этот переходный период и буквально через пару-тройку дней как ни в чём ни бывало радуются ярким листьям и возможности купить новый разноцветный зонт. Но что если вы не относитесь к числу этих счастливчиков и никакие печеньки с какао в красивой кружке не помогают? Если даже глинтвейн (иногда можно) оказывается бессилен, и каждый сентябрь вы неизменно погружаетесь в дебри меланхолии, то эта статья для вас. Расскажем, как распознать приближающуюся депрессию и вовремя её остановить.
Причины и симптомы
Научно доказано, что механизм «запуска» сезонной депрессии спрятан в самом организме. Спусковым крючком в данном случае является снижение содержания серотонина, который напрямую зависит от длительности светового дня. В пользу этой теории свидетельствует значительное облегчение состояния больного после начала приёма соответствующих медикаментов, направленных на активацию выработки гормона радости в головном мозге. Большую роль также играет наследственность. Практически сразу после зачатия такие люди получают от родителей набор генов, которые под влиянием определённых факторов могут вызывать различного рода психические расстройства.
Депрессия – серьёзное заболевание, которое способно привести к тяжёлым и порой необратимым последствиям. К такого рода состояниям нельзя относиться легкомысленно или тем более свысока, считая недомогание близкого человека или своё собственное капризами на пустом месте или способом привлечь внимание окружающих. В некоторых, особо тяжёлых случаях требуется обязательное назначение специфического лечения.
Чтобы не усугублять ситуацию и не запускать болезнь, нужно знать основные симптомы, указывающие на возникновение проблемы:
- потеря интереса к жизни и ранее любимым занятиям
- повышенная утомляемость
- вспышки немотивированной агрессии
- апатия
- ночная бессонница и непреодолимое желание поспать в дневное время
- постоянное плохое настроение
- беспричинная тревожность
- ощущение собственной никчёмности и ненужности
- при осложнённом течении – периодические мысли о суициде
Если вы чувствуете, что жизнь становится невыносима, а близкие вконец измучены перепадами вашего настроения, пожалуй, есть повод обратиться к специалистам. Начать можно хотя бы с участкового врача, а тот, оценив степень серьёзности ситуации, назначит адекватную терапию самостоятельно или направит на консультацию к психиатру. Не стесняйтесь и не бойтесь – подобные состояния вполне успешно купируются приёмом антидепрессантов. Оглянуться не успеете, как мир засияет для вас новыми красками!
Следите за питанием
Поменьше жирного, солёного и жареного. Налегайте на шпинат и курагу. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и другими макро и микроэлементами. Магний, содержащийся в сухофруктах необходим для нормального функционирования нервной системы. Не забывайте о соблюдении питьевого режима. В день необходимо употреблять не менее двух литров чистой воды. Обезвоженному организму трудно поддерживать силы. Хорошая новость – время от времени не возбраняется порадовать себя кусочком шоколада. Отдавайте предпочтение качественным продуктам с высоким содержанием какао-бобов. Именно они принесут максимальную пользу и удовольствие.
Подумайте об отпуске
Ну и что, что вы только что из него вернулись? Начните планировать следующий прямо сейчас. Решите, куда вам хотелось бы поехать на зимние каникулы или будущим летом, продумайте подробный маршрут, составьте рейтинг отелей. Кропотливый поиск отвлечёт от грустных мыслей, а просмотр фотографий из красивых мест добавит позитива. Ко всему прочему, раннее бронирование поможет здорово сэкономить. Если столь отдалённые перспективы кажутся вам слишком туманными – махните на выходные в Питер или просто купите путёвку в подмосковный санаторий. Опять же, будет чего ждать с нетерпением (смотри пункт про адвент-календарь).
Если до сих пор никуда не съездили, но имеете такую возможность – отправляйтесь на море прямо сейчас, пока бархатный сезон в самом разгаре. Будет вам и солнце, и свежий воздух, и новые впечатления. Кстати, психологи часто советую оставлять хотя бы пару недель отпуска именно на конец сентября, чтобы продлить лето и не позволить осенней хандре себя одолеть.
Читайте также: Эти продукты помогут избавиться от осенней хандры
Помните, как говаривал неунывающий Барон Мюнхгаузен: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!». Самый, пожалуй, действенный совет!
Как бы ни было грустно, но пора посмотреть в глаза реальности и признать, что долгожданное лето закончилось. Дни становятся короче, солнца всё меньше, и наш организм будто бы готовится к спячке. Давно замечено, что именно в это время года обостряются некоторые хронические болезни, активизируются различные вирусы, а нервная система пребывает в угнетённом состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Впрочем, многие люди без особых проблем преодолевают этот переходный период и буквально через пару-тройку дней как ни в чём ни бывало радуются ярким листьям и возможности купить новый разноцветный зонт. Но что если вы не относитесь к числу этих счастливчиков и никакие печеньки с какао в красивой кружке не помогают? Если даже глинтвейн (иногда можно) оказывается бессилен, и каждый сентябрь вы неизменно погружаетесь в дебри меланхолии, то эта статья для вас. Расскажем, как распознать приближающуюся депрессию и вовремя её остановить.
Причины и симптомы
Научно доказано, что механизм «запуска» сезонной депрессии спрятан в самом организме. Спусковым крючком в данном случае является снижение содержания серотонина, который напрямую зависит от длительности светового дня. В пользу этой теории свидетельствует значительное облегчение состояния больного после начала приёма соответствующих медикаментов, направленных на активацию выработки гормона радости в головном мозге. Большую роль также играет наследственность. Практически сразу после зачатия такие люди получают от родителей набор генов, которые под влиянием определённых факторов могут вызывать различного рода психические расстройства.
Депрессия – серьёзное заболевание, которое способно привести к тяжёлым и порой необратимым последствиям. К такого рода состояниям нельзя относиться легкомысленно или тем более свысока, считая недомогание близкого человека или своё собственное капризами на пустом месте или способом привлечь внимание окружающих. В некоторых, особо тяжёлых случаях требуется обязательное назначение специфического лечения.
Чтобы не усугублять ситуацию и не запускать болезнь, нужно знать основные симптомы, указывающие на возникновение проблемы:
- потеря интереса к жизни и ранее любимым занятиям
- повышенная утомляемость
- вспышки немотивированной агрессии
- апатия
- ночная бессонница и непреодолимое желание поспать в дневное время
- постоянное плохое настроение
- беспричинная тревожность
- ощущение собственной никчёмности и ненужности
- при осложнённом течении – периодические мысли о суициде
Если вы чувствуете, что жизнь становится невыносима, а близкие вконец измучены перепадами вашего настроения, пожалуй, есть повод обратиться к специалистам. Начать можно хотя бы с участкового врача, а тот, оценив степень серьёзности ситуации, назначит адекватную терапию самостоятельно или направит на консультацию к психиатру. Не стесняйтесь и не бойтесь – подобные состояния вполне успешно купируются приёмом антидепрессантов. Оглянуться не успеете, как мир засияет для вас новыми красками!
Следите за питанием
Поменьше жирного, солёного и жареного. Налегайте на шпинат и курагу. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и другими макро и микроэлементами. Магний, содержащийся в сухофруктах необходим для нормального функционирования нервной системы. Не забывайте о соблюдении питьевого режима. В день необходимо употреблять не менее двух литров чистой воды. Обезвоженному организму трудно поддерживать силы. Хорошая новость – время от времени не возбраняется порадовать себя кусочком шоколада. Отдавайте предпочтение качественным продуктам с высоким содержанием какао-бобов. Именно они принесут максимальную пользу и удовольствие.
Подумайте об отпуске
Ну и что, что вы только что из него вернулись? Начните планировать следующий прямо сейчас. Решите, куда вам хотелось бы поехать на зимние каникулы или будущим летом, продумайте подробный маршрут, составьте рейтинг отелей. Кропотливый поиск отвлечёт от грустных мыслей, а просмотр фотографий из красивых мест добавит позитива. Ко всему прочему, раннее бронирование поможет здорово сэкономить. Если столь отдалённые перспективы кажутся вам слишком туманными – махните на выходные в Питер или просто купите путёвку в подмосковный санаторий. Опять же, будет чего ждать с нетерпением (смотри пункт про адвент-календарь).
Если до сих пор никуда не съездили, но имеете такую возможность – отправляйтесь на море прямо сейчас, пока бархатный сезон в самом разгаре. Будет вам и солнце, и свежий воздух, и новые впечатления. Кстати, психологи часто советую оставлять хотя бы пару недель отпуска именно на конец сентября, чтобы продлить лето и не позволить осенней хандре себя одолеть.
Читайте также: Эти продукты помогут избавиться от осенней хандры
Помните, как говаривал неунывающий Барон Мюнхгаузен: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!». Самый, пожалуй, действенный совет!
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