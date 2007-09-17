Раздел: Медицина
Названа самая вредная поза во сне
Кладите подушку в области таза.
Эксперты-сомнологии из Клиники Майо в США заключили, что сон на животе чреват многочисленными проблемами со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Возможно, кому-то и кажется, что сон на животе является надежной профилактикой храпа, но в целом именно такой сон большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. По словам специалистов, тело спящего человека должно находиться в таком положении, чтобы он мог достаточно свободно поворачивать голову и шею, поскольку это важно для хорошего дыхания. У лежащего на животе такой возможности нет. Для шеи поза на животе – убийственная: способствует затеканию мышц и сдавливанию сосудов.
Кроме того, у тех, кто спит на животе, изгибается спина, внутренние органы испытывают большее давление, как и мышцы спины. Поэтому у тех, кто так спит, может часто болеть поясница.
Тем, кто не может уснуть при другом положении тела, сомнологи порекомендовали придерживаться некоторых правил, которые помогают облегчать нагрузку на тело.
Читайте также: Названа самая лучшая поза для сна
«Кладите подушку в области таза - прямо под живот: это поможет уменьшить давление на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если из-за нее не напрягается спина. Если вы чувствуете напряжение, то попробуйте спать без подушки под головой», - посоветовали эксперты.
Эксперты-сомнологии из Клиники Майо в США заключили, что сон на животе чреват многочисленными проблемами со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Возможно, кому-то и кажется, что сон на животе является надежной профилактикой храпа, но в целом именно такой сон большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. По словам специалистов, тело спящего человека должно находиться в таком положении, чтобы он мог достаточно свободно поворачивать голову и шею, поскольку это важно для хорошего дыхания. У лежащего на животе такой возможности нет. Для шеи поза на животе – убийственная: способствует затеканию мышц и сдавливанию сосудов.
Кроме того, у тех, кто спит на животе, изгибается спина, внутренние органы испытывают большее давление, как и мышцы спины. Поэтому у тех, кто так спит, может часто болеть поясница.
Тем, кто не может уснуть при другом положении тела, сомнологи порекомендовали придерживаться некоторых правил, которые помогают облегчать нагрузку на тело.
Читайте также: Названа самая лучшая поза для сна
«Кладите подушку в области таза - прямо под живот: это поможет уменьшить давление на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если из-за нее не напрягается спина. Если вы чувствуете напряжение, то попробуйте спать без подушки под головой», - посоветовали эксперты.
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