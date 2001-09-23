Раздел: Медицина
Медики назвали главный совет для профилактики инсульта
Существует простой способ уменьшить риск приступа.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительность которых составляет не менее получаса, являются самым простым и доступным способом защититься от инсульта - пишут со страниц издания Neurology ученые из Швеции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Регулярная физическая активность, по словам ученых из Готенбургского университета, является лучшим средством профилактики хронических болезней головного мозга.
«Мы получаем все больше доказательств того, что прогулки, а также другие виды физической активности, являются чрезвычайно полезными для мозга. Прогулки не только снижают вероятность инсульта, но и способствуют более быстрому и полному восстановлению после перенесенного инсульта», - говорит ведущий автор исследования, Катарина Суннерхаген.
Клетки мозга, как отмечает Суннерхаген, нуждаются в особенно тщательном снабжении кислородом и нутриентами, поэтому сидячий образ жизни является одним из ключевых факторов развития заболеваний, итогом которых становится инсульт.
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«Если вы будете тратить хотя бы полчаса в день на физические упражнения, или уделять это время прогулкам на свежем воздухе, то ваш организм приобретет естественную защиту от инсульта. А если избежать инсульта все-таки не удастся, то у вас будет гораздо больше шансов на полное восстановление», - добавляет Суннерхаген.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительность которых составляет не менее получаса, являются самым простым и доступным способом защититься от инсульта - пишут со страниц издания Neurology ученые из Швеции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Регулярная физическая активность, по словам ученых из Готенбургского университета, является лучшим средством профилактики хронических болезней головного мозга.
«Мы получаем все больше доказательств того, что прогулки, а также другие виды физической активности, являются чрезвычайно полезными для мозга. Прогулки не только снижают вероятность инсульта, но и способствуют более быстрому и полному восстановлению после перенесенного инсульта», - говорит ведущий автор исследования, Катарина Суннерхаген.
Клетки мозга, как отмечает Суннерхаген, нуждаются в особенно тщательном снабжении кислородом и нутриентами, поэтому сидячий образ жизни является одним из ключевых факторов развития заболеваний, итогом которых становится инсульт.
Читайте также: Названы преимущества регулярного употребления сыра
«Если вы будете тратить хотя бы полчаса в день на физические упражнения, или уделять это время прогулкам на свежем воздухе, то ваш организм приобретет естественную защиту от инсульта. А если избежать инсульта все-таки не удастся, то у вас будет гораздо больше шансов на полное восстановление», - добавляет Суннерхаген.
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