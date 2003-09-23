Раздел: Медицина
Анорексию научились лечить прививками
Создана новая вакцина от анорексии.
Американские специалисты создали вакцину от анорексии и уже провели испытания, которые оказались успешными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Испытания проводили научные работники Института медицинских исследований Сэнфорд - Бернэм - Пребис, они уверены, что новинка является настоящим лекарством для борьбы с анорексией.
Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказывают: «Серьезные нарушения, которые происходят в пищеварительном тракте в связи с воспалительными процессами, можно победить почти на любом этапе, это было доказано нашим новых экспериментом».
Анорексия в 99% случаев провоцирует сбои в работе ЖКТ, которые объясняются воспалением, появляющимися из-за определенных генетических особенностей.
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Авторы работы провели интересный эксперимент, который показал, что секрет кроется в механизме синтеза белка S100A8, если он не производится так, как это необходимо организму, то человек может потерять примерно семьдесят процентов массы тела.
Американские специалисты создали вакцину от анорексии и уже провели испытания, которые оказались успешными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Испытания проводили научные работники Института медицинских исследований Сэнфорд - Бернэм - Пребис, они уверены, что новинка является настоящим лекарством для борьбы с анорексией.
Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказывают: «Серьезные нарушения, которые происходят в пищеварительном тракте в связи с воспалительными процессами, можно победить почти на любом этапе, это было доказано нашим новых экспериментом».
Анорексия в 99% случаев провоцирует сбои в работе ЖКТ, которые объясняются воспалением, появляющимися из-за определенных генетических особенностей.
Читайте также: Медики назвали главный совет для профилактики инсульта
Авторы работы провели интересный эксперимент, который показал, что секрет кроется в механизме синтеза белка S100A8, если он не производится так, как это необходимо организму, то человек может потерять примерно семьдесят процентов массы тела.
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