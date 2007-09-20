» » Осенние продукты, которые полезно есть как можно чаще
Раздел: Медицина  
0

Осенние продукты, которые полезно есть как можно чаще

Осенние продукты, которые полезно есть как можно чащеВкусно и полезно.

Осенью многие люди жалуются на упадок жизненного тонуса и настроения. Диетолог Елена Соломатина порекомендовала обязательно включать в осенний рацион питания продукты, которые способствуют выработке гормона серотонина, называемого также «гормоном радости». Этот гормон играет важную роль в работе нервной системы, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

В частности, по словам специалиста, от осенней хандры эффективно спасают жирные молочные продукты – в них содержится триптофан, который помогает выработке серотонина. Особенно полезен в этом плане твердый сыр, его употребление помогает от вспышек раздражения и бессонницы.

Также для активизации производства серотонина хороши грибы, в особенности вешенки, и орехи. Эти продукты отличаются высоким уровнем витаминов группы В, которые необходимы для превращения триптофана в нейромедиатор серотонин.

Другой богатый витаминами В источник – это бобовые.

Еще один эффективно улучшающие настроение продукт –бананы. Они обогащены веществами, взывающими чувство, сходное с эйфорией, помогают при хронической усталости. Помимо этого почти мгновенно повышает эмоциональный тонус, бодрит, дарит работоспособность и энергичность шоколад. Эксперт посоветовала предпочитать темный.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Вошли в этот список «лекарств» от осенней хандры и другие продукты, отличающиеся высокой концентрацией триптофана, необходимого для выработки серотонина – ставрида, курятина и куриные яйца, говядина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:15 » Автор: Анна Мартынова
     1149
     0

Похожие новости по теме

Названы продукты, которые обязательно должны быть в осеннем рационе Названы продукты, которые обязательно должны быть в осеннем рационе

Осенью многие люди жалуются на упадок жизненного тонуса и настроения.

Эти продукты помогут избавиться от осенней хандры Эти продукты помогут избавиться от осенней хандры

Осенняя погода у многих не вызывает приплыв сил.

Названы лучшие продукты-антидепрессанты Названы лучшие продукты-антидепрессанты

Они вернут вам хорошее настроение.

Названы лучшие продукты для преодоления депрессии Названы лучшие продукты для преодоления депрессии

Избавиться от депресии помогает правильно составленное меню.

Названы лучшие продукты для нормализации сна Названы лучшие продукты для нормализации сна

Каждый из нас сталкивался с бессонницей хотя бы один раз в жизни.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх