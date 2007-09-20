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Медики рассказали, чем опасен лишний вес в области живота

Медики рассказали, чем опасен лишний вес в области животаЭто опасно для здоровья.

Обладатели больших животов обычно воспринимают свою комплекцию, как эстетический дефект, не задумываясь о физиологических аспектах. При этом жировые отложения в области живота опасны, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua

Жир на животе отличается от жировых отложений в области других частей тела. Лишний вес складывается, в том числе, из отложений на талии, ногах и руках, но это подкожный жир, который относительно безобиден. Отложения на животе – это не подкожный, а висцеральный жир, он располагается не под кожей, а вокруг органов брюшной полости. Висцеральный жир представляет собой метаболически активные ткани, по сути это отдельный орган, который самостоятельно функционирует, производит разные вещества и усиливает риск некоторых заболеваний.

Скопление внутреннего жира называют абдоминальным ожирением, это самый опасный вид ожирения.

Еще в начале прошлого столетия врачи отметили, что у некоторых пациентов с ожирением биохимические показатели крови держатся в норме, при этом у других пациентов с умеренным количеством лишнего веса биохимические анализы показывали отклонения, наблюдался повышенный риск развития заболеваний сердца и диабета. Вторая категория пациентов – это обладатели большого количества висцерального внутреннего жира, мужчины страдают от этого намного чаще, чем женщины.

В университете Алабамы в Бирмингеме было проведено исследование с участием 137 мужчин разного возраста. Ученые использовали семь критериев для определения повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, далее по каждому проводился отдельный анализ. Самым главным фактором риска развития заболевания сердца и сосудов стала не генетическая предрасположенность и не уровень холестерина в крови, а большое количество висцерального жира в брюшной области.

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С большим количеством висцерального жира в первую очередь связывают такие заболевания, как диабет, онкологические процессы, болезни сердца и сосудов. Всего в списке заболеваний, связанных с абдоминальным ожирением, присутствует 39 болезней, каждая из которых влияет на продолжительность и качество жизни. Из этого становится понятно, что жир в области живота – это не визуальный дефект, а серьезная медицинская проблема.
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 Теги: вес, живот

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Сегодня, 10:35 » Автор: Анна Мартынова
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