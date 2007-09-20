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Раздел: Медицина  
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Сбросить 7 кг за неделю поможет эта диета

Сбросить 7 кг за неделю поможет эта диетаУ этой диеты много последователей.

Диета Магги уже полюбилась многим украинским женщинам: ее соблюдение гарантирует хорошие результаты. Большинство людей, которые придерживались данной диеты с восторгом утверждают, что лишние килограммы тают очень быстро, а фигура на глазах меняет свои контуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Правила диеты Магги

Важно строго соблюдать режим питания и указанное количество продуктов.
Если по какой-то причине режим диеты был нарушен или прерван, ее следует начинать сначала.
В данной диете нельзя изменять меню на каждый день, переставлять продуты местами или заменять одни другими.
Овощи в диете Магги готовятся без добавления масел и жиров.
Разрешены к употреблению приправы и соль, но исключен сахар.
Помимо указанных продуктов, следует ежедневно выпивать как минимум 2 литров воды.
Также независимо от приема пищи можно пить чай без сахара и кофе в любое время.
Во время диеты Магги рекомендуется физическая нагрузка, хотя бы минимальная.

Плюсы и минусы

Диета Магги - это белковая диета с экстремально низким содержанием углеводов. Она подходит для людей всех возрастов, но использовать ее рекомендуется не чаще, чем раз в год. Результат похудения будет держаться достаточно долго, но лишь при условии грамотного выхода.

Диета Магги является достаточно сбалансированной системой питания и поэтому практически не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости или аллергии на отдельные виды продуктов.

Эта диета категорически не подходит беременным и кормящим женщинам, всем, кто страдает от аллергии на цитрусовые, людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, а также тем, что принимает снижающие давление медикаменты.

Один из главных минусов в рационе диеты Магги слишком много белков. Метионин - незаменимая аминокислота, необходимая человеку для жизненных процессов, она в организме не вырабатывается и должна поступать с пищей. Но когда ее слишком много, она нарушает обмен веществ на уровне клеток, что ведет к накоплению «клеточного мусора», поломкам в клетках и отключению системы «ремонта». Это повышает риск мутаций, воспалений, преждевременного изнашивания и старения клеток.

Примерное меню на неделю

Завтрак (один и тот же все 14 дней): 2 яйца, 1 грейпфрут, чашка кофе или чая без добавок

Понедельник

Обед: 2 яйца, грейпфрут
Ужин: 2 яйца, смешанный овощной салат, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут

Вторник

Обед: 2 яйца, любое количество свежих помидоров, кофе без добавок
Ужин: говяжий стейк на гриле, овощной салат (помидоры, огурцы, капуста, оливки), кофе

Среда

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе Ужин: стейк из постной ягнятины на гриле, салат из сельдерея, огурца и помидора, чай без добавок

Четверг

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе
Ужин: 2 яйца, немного зернового творога, 1 хорошо поджаренный тост, нашинкованная капуста

Пятница

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе
Ужин: овощной салат с рыбой, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут

Суббота

Обед: любое количество фруктового салата без заправки
Ужин: любое количество стейков, сельдерея, огурцов, помидоров, кофе

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Воскресенье

Обед: филе курицы на гриле, салат из помидоров, моркови и капусты, грейпфрут, кофе
Ужин: холодная отварная курица без кожи, свежие помидоры, грейпфрут.
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 Теги: диета, похудение

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Сегодня, 12:05 » Автор: Анна Мартынова
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