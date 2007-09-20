Названы изменения внешнего вида, которые говорят о болезнях

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Эти болезни, не связанных со зрением, которые можно распознать по глазам.

По состоянию ногтевых пластин можно определить, какие внутренние органы нуждаются во внимании. Так что внимательно рассмотрите свои ногти: изменение их цвета, структуры, появление каких-либо дефектов может сигналить о весьма серьезных болячках, которые пока еще находятся в скрытой форме.