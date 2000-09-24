Раздел: Медицина
Медики рассказали, как грецкие орехи влияют на показатели крови
В исследовании участвовали 200 здоровых женщин.
Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.
В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.
При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой - и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.
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Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.
Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.
В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.
При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой - и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.
Читайте также: Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.
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