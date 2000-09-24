» » Медики рассказали, как грецкие орехи влияют на показатели крови
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, как грецкие орехи влияют на показатели крови

Медики рассказали, как грецкие орехи влияют на показатели кровиВ исследовании участвовали 200 здоровых женщин.

Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.

В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.

При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой - и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.

Читайте также: Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна

Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: грецкие орехи, показатели крови

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:39 » Автор: Едгар Букмирза
     791
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали о пользе грецких орехов для мужского здоровья Медики рассказали о пользе грецких орехов для мужского здоровья

Ученые объяснили, почему грецкие орехи повышают шансы мужчины на отцовство.

Медики рассказали о новых полезных свойствах грецких орехов Медики рассказали о новых полезных свойствах грецких орехов

Удалось доказать пользу грецких орехов.

Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Грецкие орехи помогут избежать диабета.

Обнаружено новое полезное свойство грецких орехов Обнаружено новое полезное свойство грецких орехов

Грецкие орехи положительно влияют на настроение.

Этот полезный продукт защитит от сахарного диабета Этот полезный продукт защитит от сахарного диабета

Грецкие орехи помогут избежать диабета.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх