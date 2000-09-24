Раздел: Медицина
Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи
От этих действий стоит отказаться, чтобы сохранить кожу молодой.
Многие представительницы прекрасного пола совершают непростительные ошибки при уходе за кожей. Часто они даже незаметно укореняются до уровня повседневных привычек, и впоследствии портят кожу лица: делают ее некрасивой и способствуют ее старению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Основных таких привычек пять, и избавление от них ощутимо улучшит состояние и внешний вид кожного покрова.
Некачественное нанесение защитных кремов.
При нанесении крема с солнцезащитной функцией на лицо многие пропускают до 10% поверхности кожи. Кроме "традиционных" зон, rрем необходимо наносить также и на кожу вокруг глаз, у линии роста волос и даже на уши и подбородок снизу, в этих местах кожа особенно тонкая, а потому особенно уязвима. Защитные компоненты действуют не сразу, а лишь спустя 20 минут после нанесения, это важно тоже помнить.
Злоупотребление масками.
Старая поговорка гласит: "все хорошо, если вмеру". Лицевая кожа нуждается в тщательном глубоком очищении, а еще в увлажнении и подпитке с помощью масок, однако "частить" с этим не стоит. Косметические маски для очистки, как правило содержат кислоты: салициловую и гликолевую, и при частом использовании пересушивают кожу. Что же касаемо увлажняющих и питательных масок, то они способствуют загрязнению пор и воспалениям. Большинство масок рассчитано на применение 1-2 раза в неделю, эта информация указывается в инструкции к средству.
Чрезмерное увлечение чаями и кофе.
Если пить чай и кофе в нормальных объемах, то коже это пойдет на пользу, но если пить их слишком часто, то кофеин, содержащийся в обоих напитках, заберет из кожи влагу и спровоцирует преждевременное появление морщин. Дневная порция кофеина не должна превышать 300 мг – это приравнивается к трем чашечкам кофе.
Сон "лицом в подушку".
Если каждую ночь спать по восемь часов в одном и том же положении, то рано или поздно это приведет к образованию складок. Если сложно переучить себя на то, чтобы спать на спине, рекомендуется сменить хлопковые наволочки на шелковые. Скользящий, гладкий материал не будет собираться в складки и накапливать в себе вредоносных бактерий.
Неправильный уход за бровями.
Если корректировать брови пинцетом, то волоски будут удаляться без корня, они просто обламываются на уровне поверхности кожи, а иногда врастают и вызывают воспаления.
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Чтобы таких проблем не возникало, лучше перейти на воск.
Многие представительницы прекрасного пола совершают непростительные ошибки при уходе за кожей. Часто они даже незаметно укореняются до уровня повседневных привычек, и впоследствии портят кожу лица: делают ее некрасивой и способствуют ее старению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Основных таких привычек пять, и избавление от них ощутимо улучшит состояние и внешний вид кожного покрова.
Некачественное нанесение защитных кремов.
При нанесении крема с солнцезащитной функцией на лицо многие пропускают до 10% поверхности кожи. Кроме "традиционных" зон, rрем необходимо наносить также и на кожу вокруг глаз, у линии роста волос и даже на уши и подбородок снизу, в этих местах кожа особенно тонкая, а потому особенно уязвима. Защитные компоненты действуют не сразу, а лишь спустя 20 минут после нанесения, это важно тоже помнить.
Злоупотребление масками.
Старая поговорка гласит: "все хорошо, если вмеру". Лицевая кожа нуждается в тщательном глубоком очищении, а еще в увлажнении и подпитке с помощью масок, однако "частить" с этим не стоит. Косметические маски для очистки, как правило содержат кислоты: салициловую и гликолевую, и при частом использовании пересушивают кожу. Что же касаемо увлажняющих и питательных масок, то они способствуют загрязнению пор и воспалениям. Большинство масок рассчитано на применение 1-2 раза в неделю, эта информация указывается в инструкции к средству.
Чрезмерное увлечение чаями и кофе.
Если пить чай и кофе в нормальных объемах, то коже это пойдет на пользу, но если пить их слишком часто, то кофеин, содержащийся в обоих напитках, заберет из кожи влагу и спровоцирует преждевременное появление морщин. Дневная порция кофеина не должна превышать 300 мг – это приравнивается к трем чашечкам кофе.
Сон "лицом в подушку".
Если каждую ночь спать по восемь часов в одном и том же положении, то рано или поздно это приведет к образованию складок. Если сложно переучить себя на то, чтобы спать на спине, рекомендуется сменить хлопковые наволочки на шелковые. Скользящий, гладкий материал не будет собираться в складки и накапливать в себе вредоносных бактерий.
Неправильный уход за бровями.
Если корректировать брови пинцетом, то волоски будут удаляться без корня, они просто обламываются на уровне поверхности кожи, а иногда врастают и вызывают воспаления.
Читайте также: Врачи рассказали, почему возникают проблемы с памятью
Чтобы таких проблем не возникало, лучше перейти на воск.
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