» » Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи
Раздел: Медицина  
0

Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи

Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи От этих действий стоит отказаться, чтобы сохранить кожу молодой.

Многие представительницы прекрасного пола совершают непростительные ошибки при уходе за кожей. Часто они даже незаметно укореняются до уровня повседневных привычек, и впоследствии портят кожу лица: делают ее некрасивой и способствуют ее старению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Основных таких привычек пять, и избавление от них ощутимо улучшит состояние и внешний вид кожного покрова.

Некачественное нанесение защитных кремов.

При нанесении крема с солнцезащитной функцией на лицо многие пропускают до 10% поверхности кожи. Кроме "традиционных" зон, rрем необходимо наносить также и на кожу вокруг глаз, у линии роста волос и даже на уши и подбородок снизу, в этих местах кожа особенно тонкая, а потому особенно уязвима. Защитные компоненты действуют не сразу, а лишь спустя 20 минут после нанесения, это важно тоже помнить.

Злоупотребление масками.

Старая поговорка гласит: "все хорошо, если вмеру". Лицевая кожа нуждается в тщательном глубоком очищении, а еще в увлажнении и подпитке с помощью масок, однако "частить" с этим не стоит. Косметические маски для очистки, как правило содержат кислоты: салициловую и гликолевую, и при частом использовании пересушивают кожу. Что же касаемо увлажняющих и питательных масок, то они способствуют загрязнению пор и воспалениям. Большинство масок рассчитано на применение 1-2 раза в неделю, эта информация указывается в инструкции к средству.

Чрезмерное увлечение чаями и кофе.

Если пить чай и кофе в нормальных объемах, то коже это пойдет на пользу, но если пить их слишком часто, то кофеин, содержащийся в обоих напитках, заберет из кожи влагу и спровоцирует преждевременное появление морщин. Дневная порция кофеина не должна превышать 300 мг – это приравнивается к трем чашечкам кофе.

Сон "лицом в подушку".

Если каждую ночь спать по восемь часов в одном и том же положении, то рано или поздно это приведет к образованию складок. Если сложно переучить себя на то, чтобы спать на спине, рекомендуется сменить хлопковые наволочки на шелковые. Скользящий, гладкий материал не будет собираться в складки и накапливать в себе вредоносных бактерий.

Неправильный уход за бровями.

Если корректировать брови пинцетом, то волоски будут удаляться без корня, они просто обламываются на уровне поверхности кожи, а иногда врастают и вызывают воспаления.

Читайте также: Врачи рассказали, почему возникают проблемы с памятью

Чтобы таких проблем не возникало, лучше перейти на воск.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кожа, привычки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     79
     0

Похожие новости по теме

Эти привычки плохо влияют на кожу Эти привычки плохо влияют на кожу

Эти ошибки недопустимы.

Эти привычки существенно ускоряют старение кожи Эти привычки существенно ускоряют старение кожи

Избавьтесь от этих повседневных привычек, которые влияют на старение кожи.

Ежедневные привычки, которые портят кожу лица и рук Ежедневные привычки, которые портят кожу лица и рук

У каждой из нас есть привычки, которым мы в повседневной жизни не придаем значения, и которые губят нашу кожу.

Лучшие питательные маски для нормальной кожи Лучшие питательные маски для нормальной кожи

Для ухода за кожей лица полезно применять питательные маски.

Дерматологи назвали 5 главных ошибок при уходе за кожей Дерматологи назвали 5 главных ошибок при уходе за кожей

Названы привычки, которые старят кожу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх