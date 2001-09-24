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Раздел: Медицина  
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Названы вредные последствия долгого дневного сна

Названы вредные последствия долгого дневного сна Исследование произвели на основании данных о здоровье 300 тысяч человек.

Дневной сон может вызвать эндокринные нарушения, приводящие к диабету второго типа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

В ходе исследования на основе математического анализа 21 научной работы (которые охватывают в целом 300 тысяч человек), ученые подсчитали, что полусонное состояние повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 45 процентов.

Исследователи также отметили, что речь идет о сне продолжительностью более часа. В этом случае организм вступает в фазу медленного сна, которая при прерывании способствует развитию диабета из-за эндокринных нарушений.

В свою очередь американские ученые весной заявили, что дневной сон более 40 минут опасен. Впрочем, греческие исследователи заявляли, что дневной сон спасает от сердечных приступов. Но только в небольших количествах.

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Кроме того, сообщалось, что отсыпаться в выходные вредно.
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 Теги: дневной сон, диабет

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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