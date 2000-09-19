Раздел: Медицина
Медики определили безопасное дневное количество сливочного масла
Чрезмерное употребление этого продукта вредит организму.
В последнее время в мире ведется настоящая война между защитниками молочной промышленности и теми, кто считает, что для взрослого человека животный белок не несет никаких полезных свойств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Американская ассоциация по сердцу заявила о теории, которая определяет, сколько человек может съедать насыщенных жиров из молочных продуктов и мяса, без вреда своему здоровью.
Ученые разбились на два лагеря: одни рассказывают, что насыщенные жиры очень вредны для здоровья, а другие поддерживают молочную промышленность и рекомендуют людям пить молоко, есть творог и сливочное масло. Даже издание Time на одной из своих обложек разместило фото аппетитного кусочка масла, якобы не намекая на то, чтобы потребители больше покупали данный товар у теряющих популярность производителей молочной индустрии.
Сердце действительно страдает от насыщенного жира в мясе и молочных продуктах. Диетологи призывают ограничить потребление пищи из этих категорий, чтобы сохранить свое здоровье. Оптимальный процент насыщенного жира от суточной калорийности должен составлять не более 7%. Только в таком случае нутриент не окажет столь разрушающее влияние на организм человека.
Не следует также забывать о наличии трансжиров в тех же продуктах, их норма не должна быть больше 5-6% в сутки. Две порции сливочного масла в день как раз вписываются в эти границы. То есть, съев на завтрак два небольших бутерброда с маслом можно полностью закрыть суточную допустимую норму по жирам.
Читайте также: Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи
Таким образом, получается, что 90% нашего рациона должно быть «чистым» от насыщенного жира. Недавно Американская ассоциация по сердцу выдвинула новые стандарты, согласно которым разрешается съедать молочные и мясные продукты, а также мусорные промышленные товары, лишь два раза в неделю. Весь остальной рацион должен быть сбалансированным с помощью растительной еды.
В последнее время в мире ведется настоящая война между защитниками молочной промышленности и теми, кто считает, что для взрослого человека животный белок не несет никаких полезных свойств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Американская ассоциация по сердцу заявила о теории, которая определяет, сколько человек может съедать насыщенных жиров из молочных продуктов и мяса, без вреда своему здоровью.
Ученые разбились на два лагеря: одни рассказывают, что насыщенные жиры очень вредны для здоровья, а другие поддерживают молочную промышленность и рекомендуют людям пить молоко, есть творог и сливочное масло. Даже издание Time на одной из своих обложек разместило фото аппетитного кусочка масла, якобы не намекая на то, чтобы потребители больше покупали данный товар у теряющих популярность производителей молочной индустрии.
Сердце действительно страдает от насыщенного жира в мясе и молочных продуктах. Диетологи призывают ограничить потребление пищи из этих категорий, чтобы сохранить свое здоровье. Оптимальный процент насыщенного жира от суточной калорийности должен составлять не более 7%. Только в таком случае нутриент не окажет столь разрушающее влияние на организм человека.
Не следует также забывать о наличии трансжиров в тех же продуктах, их норма не должна быть больше 5-6% в сутки. Две порции сливочного масла в день как раз вписываются в эти границы. То есть, съев на завтрак два небольших бутерброда с маслом можно полностью закрыть суточную допустимую норму по жирам.
Читайте также: Дерматологи назвали привычки, вызывающие старение кожи
Таким образом, получается, что 90% нашего рациона должно быть «чистым» от насыщенного жира. Недавно Американская ассоциация по сердцу выдвинула новые стандарты, согласно которым разрешается съедать молочные и мясные продукты, а также мусорные промышленные товары, лишь два раза в неделю. Весь остальной рацион должен быть сбалансированным с помощью растительной еды.
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