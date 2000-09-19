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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как нормализовать давление без лекарств

Медики подсказали, как нормализовать давление без лекарствШесть простых способов снизить артериальное давление.

Согласно последним рекомендациям кардиологов, давление 130/80 – это уже предвестник гипертонии и серьезный повод для беспокойства.

Между тем, следование простым рекомендациям позволяет добиться снижения артериального давления без применения лекарств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Один из простых, но эффективных приемов контролировать кровяное давление – это употребление растительной пищи, достаточно большого количества фруктов и овощей. Но, как следует из исследования специалистов из Оксфордского университета, важно, чтобы овощи были свежими или приготовленными так, чтобы они немного хрустели, поскольку при этом в них остается больше витаминов.

Помимо этого ученые советуют употреблять кисломолочные продукты, не содержащие сахара, - кефир, йогурты. Такие продукты способствуют сохранению эластичности сосудистых стенок. По данным исследования, опубликованным в American Journal of Hypertension, употребление пяти порций кисломолочных продуктов в неделю на 30% уменьшают риск развития сердечного приступа у женщин.

Эксперты рекомендуют в возрасте после 50 есть меньше белка, поскольку активное потребление белковой пищи повышает риск развития гипертонии до 40%. Но от чего не нужно отказываться - это от специй. Исследования говорят о том, что любители еды с приправами едят меньше соли, а их артериальное давление в среднем ниже, чем у тех, кто подобную пищу не любит.

Очень полезно для профилактики артериальной гипертензии заниматься творчеством и иметь хобби. Учеными из Университета Дрекселя было обнаружено, что такое времяпровождение помогает отвлечься от тревожных мыслей и в результате люди, посвящающие свое свободное время творческим занятиям, реже страдают гипертонией.

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Еще один способ противостоять повышенному давлению -выбираться за город, бывать на природе. Недавно группа исследователей из университетов Австралии и США смогла установить, что если ежедневно проводили 30 минут в обстановке живой природе, подверженность гипертонии сокращается на 9%.
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 Теги: нормализация давления, без таблеток

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Сегодня, 09:17 » Автор: Ирина Шевченко
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