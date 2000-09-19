Раздел: Медицина
Медики подсказали, как нормализовать давление без лекарств
Шесть простых способов снизить артериальное давление.
Согласно последним рекомендациям кардиологов, давление 130/80 – это уже предвестник гипертонии и серьезный повод для беспокойства.
Между тем, следование простым рекомендациям позволяет добиться снижения артериального давления без применения лекарств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Один из простых, но эффективных приемов контролировать кровяное давление – это употребление растительной пищи, достаточно большого количества фруктов и овощей. Но, как следует из исследования специалистов из Оксфордского университета, важно, чтобы овощи были свежими или приготовленными так, чтобы они немного хрустели, поскольку при этом в них остается больше витаминов.
Помимо этого ученые советуют употреблять кисломолочные продукты, не содержащие сахара, - кефир, йогурты. Такие продукты способствуют сохранению эластичности сосудистых стенок. По данным исследования, опубликованным в American Journal of Hypertension, употребление пяти порций кисломолочных продуктов в неделю на 30% уменьшают риск развития сердечного приступа у женщин.
Эксперты рекомендуют в возрасте после 50 есть меньше белка, поскольку активное потребление белковой пищи повышает риск развития гипертонии до 40%. Но от чего не нужно отказываться - это от специй. Исследования говорят о том, что любители еды с приправами едят меньше соли, а их артериальное давление в среднем ниже, чем у тех, кто подобную пищу не любит.
Очень полезно для профилактики артериальной гипертензии заниматься творчеством и иметь хобби. Учеными из Университета Дрекселя было обнаружено, что такое времяпровождение помогает отвлечься от тревожных мыслей и в результате люди, посвящающие свое свободное время творческим занятиям, реже страдают гипертонией.
Читайте также: Медики подсказали, как лучше всего очистить организм
Еще один способ противостоять повышенному давлению -выбираться за город, бывать на природе. Недавно группа исследователей из университетов Австралии и США смогла установить, что если ежедневно проводили 30 минут в обстановке живой природе, подверженность гипертонии сокращается на 9%.
Согласно последним рекомендациям кардиологов, давление 130/80 – это уже предвестник гипертонии и серьезный повод для беспокойства.
Между тем, следование простым рекомендациям позволяет добиться снижения артериального давления без применения лекарств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Один из простых, но эффективных приемов контролировать кровяное давление – это употребление растительной пищи, достаточно большого количества фруктов и овощей. Но, как следует из исследования специалистов из Оксфордского университета, важно, чтобы овощи были свежими или приготовленными так, чтобы они немного хрустели, поскольку при этом в них остается больше витаминов.
Помимо этого ученые советуют употреблять кисломолочные продукты, не содержащие сахара, - кефир, йогурты. Такие продукты способствуют сохранению эластичности сосудистых стенок. По данным исследования, опубликованным в American Journal of Hypertension, употребление пяти порций кисломолочных продуктов в неделю на 30% уменьшают риск развития сердечного приступа у женщин.
Эксперты рекомендуют в возрасте после 50 есть меньше белка, поскольку активное потребление белковой пищи повышает риск развития гипертонии до 40%. Но от чего не нужно отказываться - это от специй. Исследования говорят о том, что любители еды с приправами едят меньше соли, а их артериальное давление в среднем ниже, чем у тех, кто подобную пищу не любит.
Очень полезно для профилактики артериальной гипертензии заниматься творчеством и иметь хобби. Учеными из Университета Дрекселя было обнаружено, что такое времяпровождение помогает отвлечься от тревожных мыслей и в результате люди, посвящающие свое свободное время творческим занятиям, реже страдают гипертонией.
Читайте также: Медики подсказали, как лучше всего очистить организм
Еще один способ противостоять повышенному давлению -выбираться за город, бывать на природе. Недавно группа исследователей из университетов Австралии и США смогла установить, что если ежедневно проводили 30 минут в обстановке живой природе, подверженность гипертонии сокращается на 9%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1154
0
Также советуем посмотреть
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Украина теряет Одессу
- На Донбассе за сутки ранены трое бойцов
- Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
Оставьте свой комментарий