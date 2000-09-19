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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть рис

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть рисДиетолог рассказала о полезных свойствах продукта.

Украинская диетолог Светлана Фус популярно объяснила, почему не стоит исключать из своего рациона рис.

В своем Instagram она рассказала, какими свойствами на самом деле обладает этот продукт и на что стоит обращать внимание при его выборе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Полезные свойства риса не вызывают сомнений у врачей и диетологов, ведь в его состав входят незаменимые витамины и минералы. В данную крупу входят вещества, которые помогают создать в желудке защитную пленку, поэтому рис рекомендуется употреблять в пищу людям, страдающим гастритом и язвой желудка. Также специалисты утверждают, что употребление в пищу отрубей из риса позволяют снизить риск развития рака кишечника.

По словам Светланы Фус, рис - вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить массу блюд. Однако даже к покупке этого продукта следует отнестись ответственно. Диетолог советует отдавать предпочтение пропаренному не шлифованному рису.

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"В составе пропаренного не шлифованного риса после термообработки остается до 75% витаминов и минералов. Что касается шлифованного, то после обработки он теряет до 60% необходимых организму веществ",- утверждает диетолог.
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 Теги: рис, польза для здоровья

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Сегодня, 12:29 » Автор: Ирина Шевченко
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