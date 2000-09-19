Медики назвали продукты, провоцирующие онкозаболевания

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Люди, исключившие красное мясо из своего рациона, гораздо реже страдали от рака толстой кишки

Всего одно яблоко в день сокращает риск развития 5 различных разновидностей рака, как установили эксперты в области здорового питания из Университета Перуджи в Италии.