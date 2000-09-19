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Медики назвали продукты, улучшающие работу мозга

Медики назвали продукты, улучшающие работу мозгаДиетолог рассказала, почему важно есть продукты зеленого цвета.

Украинская диетолог Екатерина Толстикова популярно объяснила, почему так необходимо включить в свой рацион продукты зеленого цвета. Оказывается, практически все зеленые продукты имеют сильное влияние на организм.

Об этом диетолог сообщает на своей Instagram-страничке, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Продукты зеленой диеты богаты полезными веществами и хорошо усваиваются, многие из них содержат тартроновую кислоту, которая замедляет процесс липогенеза - то есть превращения углеводов в жиры.

Помимо этого, по словам диетолога, зеленые продукты нормализуют гормональный баланс, поддерживают здоровье кожи и печени, а также улучшают когнитивные функции и работу головного мозга.

"Все эти эффекты возникают за счет молекул, которые находятся в этой пище. Это ЭГКГ (эпигаллокатехин галлат), индол-3-карбинол, сульфорафан, теанины, изофлавоны, глюкозинолаты, фолаты, катехины и много других веществ",- пишет Толстикова.

В свой рацион диетолог настоятельно рекомендует включить всевозможную зелень, авокадо, огурцы, зеленый горошек, болгарский перец, артишок, лайм, оливки и зеленый чай.

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"Не обязательно сразу в один день есть абсолютно все, но важно, чтобы ежедневно у вас из этого списка что-то было! Вы же помните, что здоровье - это далеко не состояние, это процесс, который состоит из ежедневных действий, а не тех, что вы делали вчера, или собираетесь делать завтра!" - заключила диетолог.
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 Теги: зеленые продукты, польза для здоровья

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Сегодня, 15:47 » Автор: Ирина Шевченко
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