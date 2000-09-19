Раздел: Медицина
Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах.
Все знают, что отеки появляются от скопления жидкости - будь это от того, что ты съела слишком много солененького на ночь или из-за того, что ты генетически предрасположена к скоплению воды в организме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах. Что делать, чтобы не было отеков? Добавить в рацион несколько продуктов, которые помогают вывести лишнюю жидкость в организме. Вот несколько из них.
Яблоки
An apple a day keeps the doctor away - самая знаменитая фраза, которую можно увидеть в книге любого диетолога. И эта цитата - золото. Согласно многим исследованиям, регулярное употребление этих незамысловатых фруктов уменьшает риск развития заболеваний сердца, способствует снижению веса и уровня вредного холестерина в крови. Кроме того, яблоки ускоряют метаболизм и способствуют нормализации артериального давления. И что важно, эти фрукты - отличное средство для уменьшения отеков и выведению скопленной жидкости из организма.
Болгарский перец
Такой простой продукт, как болгарский перец – один из лучших овощей в мире. В нем много витаминов и минералов, которые нужны для правильного функционирования организма. Самым полезным для уменьшения отеков считается сорт красных перцев, в котором много калия и магния. Эти микроэлементы отвечают за успешную борьбу с избытками жидкости в организме.
Петрушка
На самом деле, любая зелень – хороший помощник в борьбе с отеками, но явный лидер тут - петрушка. Они способствуют выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов из организма, ускоряя процесс снятия отеков. Добавляй петрушку в салаты , супы, смузи. Особенно полезно добавлять ее в зеленые соки, которые пьются натощак - они уберегут от раздутого вида.
Гречка
Стакан гречки, отваренный без соли и съеденный перед сном на ужин, - гарантия того, что на утро ты проснешься с нормальным лицом без огромных отеков под глазами. Гречку советуют употреблять даже беременным, чтобы снимать отеки как внешние, так и внутренние.
Читайте также: Диетологи подсказали, какие продукты помогут при менопаузе
Курага
Курага обладает слабительными и диуретическими свойствами, которые способствуют выведению лишней жидкости вместе с токсинами и шлаками из организма. Но есть маленькое но: чтобы избавиться от отеков с помощью кураги, нужно пить много жидкости, ведь в сушеных абрикосах много сахара. В этом ключе самыми полезными можно назвать компоты и отвары из кураги, которые могут помочь забыть о проблемы за считанные часы. Но помни, что курага имеет и ряд противопоказаний. Сухофрукт не рекомендуют употреблять тем, кто страдает от гипотонии, диареи, аллергии или бронхиальной астмы.
Все знают, что отеки появляются от скопления жидкости - будь это от того, что ты съела слишком много солененького на ночь или из-за того, что ты генетически предрасположена к скоплению воды в организме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах. Что делать, чтобы не было отеков? Добавить в рацион несколько продуктов, которые помогают вывести лишнюю жидкость в организме. Вот несколько из них.
Яблоки
An apple a day keeps the doctor away - самая знаменитая фраза, которую можно увидеть в книге любого диетолога. И эта цитата - золото. Согласно многим исследованиям, регулярное употребление этих незамысловатых фруктов уменьшает риск развития заболеваний сердца, способствует снижению веса и уровня вредного холестерина в крови. Кроме того, яблоки ускоряют метаболизм и способствуют нормализации артериального давления. И что важно, эти фрукты - отличное средство для уменьшения отеков и выведению скопленной жидкости из организма.
Болгарский перец
Такой простой продукт, как болгарский перец – один из лучших овощей в мире. В нем много витаминов и минералов, которые нужны для правильного функционирования организма. Самым полезным для уменьшения отеков считается сорт красных перцев, в котором много калия и магния. Эти микроэлементы отвечают за успешную борьбу с избытками жидкости в организме.
Петрушка
На самом деле, любая зелень – хороший помощник в борьбе с отеками, но явный лидер тут - петрушка. Они способствуют выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов из организма, ускоряя процесс снятия отеков. Добавляй петрушку в салаты , супы, смузи. Особенно полезно добавлять ее в зеленые соки, которые пьются натощак - они уберегут от раздутого вида.
Гречка
Стакан гречки, отваренный без соли и съеденный перед сном на ужин, - гарантия того, что на утро ты проснешься с нормальным лицом без огромных отеков под глазами. Гречку советуют употреблять даже беременным, чтобы снимать отеки как внешние, так и внутренние.
Читайте также: Диетологи подсказали, какие продукты помогут при менопаузе
Курага
Курага обладает слабительными и диуретическими свойствами, которые способствуют выведению лишней жидкости вместе с токсинами и шлаками из организма. Но есть маленькое но: чтобы избавиться от отеков с помощью кураги, нужно пить много жидкости, ведь в сушеных абрикосах много сахара. В этом ключе самыми полезными можно назвать компоты и отвары из кураги, которые могут помочь забыть о проблемы за считанные часы. Но помни, что курага имеет и ряд противопоказаний. Сухофрукт не рекомендуют употреблять тем, кто страдает от гипотонии, диареи, аллергии или бронхиальной астмы.
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