» » Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Раздел: Медицина  
0

Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отеков

Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отековОтеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах.

Все знают, что отеки появляются от скопления жидкости - будь это от того, что ты съела слишком много солененького на ночь или из-за того, что ты генетически предрасположена к скоплению воды в организме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах. Что делать, чтобы не было отеков? Добавить в рацион несколько продуктов, которые помогают вывести лишнюю жидкость в организме. Вот несколько из них.

Яблоки
An apple a day keeps the doctor away - самая знаменитая фраза, которую можно увидеть в книге любого диетолога. И эта цитата - золото. Согласно многим исследованиям, регулярное употребление этих незамысловатых фруктов уменьшает риск развития заболеваний сердца, способствует снижению веса и уровня вредного холестерина в крови. Кроме того, яблоки ускоряют метаболизм и способствуют нормализации артериального давления. И что важно, эти фрукты - отличное средство для уменьшения отеков и выведению скопленной жидкости из организма.

Болгарский перец
Такой простой продукт, как болгарский перец – один из лучших овощей в мире. В нем много витаминов и минералов, которые нужны для правильного функционирования организма. Самым полезным для уменьшения отеков считается сорт красных перцев, в котором много калия и магния. Эти микроэлементы отвечают за успешную борьбу с избытками жидкости в организме.

Петрушка
На самом деле, любая зелень – хороший помощник в борьбе с отеками, но явный лидер тут - петрушка. Они способствуют выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов из организма, ускоряя процесс снятия отеков. Добавляй петрушку в салаты , супы, смузи. Особенно полезно добавлять ее в зеленые соки, которые пьются натощак - они уберегут от раздутого вида.

Гречка
Стакан гречки, отваренный без соли и съеденный перед сном на ужин, - гарантия того, что на утро ты проснешься с нормальным лицом без огромных отеков под глазами. Гречку советуют употреблять даже беременным, чтобы снимать отеки как внешние, так и внутренние.

Читайте также: Диетологи подсказали, какие продукты помогут при менопаузе

Курага
Курага обладает слабительными и диуретическими свойствами, которые способствуют выведению лишней жидкости вместе с токсинами и шлаками из организма. Но есть маленькое но: чтобы избавиться от отеков с помощью кураги, нужно пить много жидкости, ведь в сушеных абрикосах много сахара. В этом ключе самыми полезными можно назвать компоты и отвары из кураги, которые могут помочь забыть о проблемы за считанные часы. Но помни, что курага имеет и ряд противопоказаний. Сухофрукт не рекомендуют употреблять тем, кто страдает от гипотонии, диареи, аллергии или бронхиальной астмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: отеки, продукты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Ирина Шевченко
     563
     0

Похожие новости по теме

Эти семь доступных продуктов помогут избавиться от отеков Эти семь доступных продуктов помогут избавиться от отеков

Полезная еда.

Избавиться от отеков: врачи подсказали, какой должен быть рацион Избавиться от отеков: врачи подсказали, какой должен быть рацион

Диета способна помочь человеку, страдающему отеками, избавиться от излишков жидкости в организме.

Названы продукты, успешно снимающие отеки Названы продукты, успешно снимающие отеки

Отеки представляют собой чрезмерное скопление жидкости в организме.

Врачи подсказали проверенные способы устранения отеков Врачи подсказали проверенные способы устранения отеков

Излишняя отечность приносит максимум неудобств, поэтому нужно уметь бороться с этим явлением.

Как справиться с отеками: 9 полезных продуктов Как справиться с отеками: 9 полезных продуктов

Если вас беспокоят отеки, просто добавьте в рацион эти продукты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх