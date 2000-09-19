Раздел: Медицина
Диетологи назвали полезные свойства томатного сока
Калорийность томатного сока меньше, чем в большинстве овощных и всех фруктовых соков.
Томатный сок любим многими за прекрасный сбалансированный вкус, свежесть и способность взбодрить.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Томатный сок - это не только вкусно, но и очень полезно.
Специалисты утверждают, что в отличие от других соков, у него не добавляют подсластители, консерванты и добавки.
Низкая калорийность
В 100 граммах продукта содержится около 20 ккал. Поэтому неудивительно, что этот сок считается одним из самых удачных компонентов различных диет.
Томатный сок также снижает уровень сахара в крови и его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.
Насыщенность витаминами
Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамин А), витаминами C, PP и E. Он также содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля , хлора и бора.
Такой набор минеральных и биологически активных веществ действительно уникальный, ведь все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.
Снижает уровень холестерина
Томатный сок содержит большое количество клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Растительные волокна помогают организму избавляться от «плохого» холестерина, который засоряет кровеносные сосуды и создает предпосылки для развития заболеваний сердца.
Помощь при проблемах с сердцем и сосудами
Томатный сок богат витамином B6, который играет очень важную роль в укреплении стенок сосудов. Именно поэтому этот напиток снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.
Благоприятное влияние на кишечник
Томатный сок улучшает пищеварение и обмен веществ. Кроме клетчатки, что способствует лучшему функционированию кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки.
Напиток имеет также желчегонные, антибактериальные и противовоспалительные свойства и его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.
Выведение токсинов из организма
Кроме всех вышеперечисленных полезных свойств, этот сок еще и богат на соединения серы и хлора, которые благотворно влияют на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма.
Продукт имеет мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.
Профилактика онкологических заболеваний и преждевременного старения
В состав томатного сока входит рекордное количество ликопина, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это вещество замедляет процессы старения, улучшая работу защитной системы организма и снижая риск развития опухолей.
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Доказано, что регулярное употребление томатного сока снижает риск развития злокачественных новообразований шейки матки, желудка, толстого кишечника, легких, простаты и поджелудочной железы.
Томатный сок любим многими за прекрасный сбалансированный вкус, свежесть и способность взбодрить.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Томатный сок - это не только вкусно, но и очень полезно.
Специалисты утверждают, что в отличие от других соков, у него не добавляют подсластители, консерванты и добавки.
Низкая калорийность
В 100 граммах продукта содержится около 20 ккал. Поэтому неудивительно, что этот сок считается одним из самых удачных компонентов различных диет.
Томатный сок также снижает уровень сахара в крови и его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.
Насыщенность витаминами
Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамин А), витаминами C, PP и E. Он также содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля , хлора и бора.
Такой набор минеральных и биологически активных веществ действительно уникальный, ведь все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.
Снижает уровень холестерина
Томатный сок содержит большое количество клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Растительные волокна помогают организму избавляться от «плохого» холестерина, который засоряет кровеносные сосуды и создает предпосылки для развития заболеваний сердца.
Помощь при проблемах с сердцем и сосудами
Томатный сок богат витамином B6, который играет очень важную роль в укреплении стенок сосудов. Именно поэтому этот напиток снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.
Благоприятное влияние на кишечник
Томатный сок улучшает пищеварение и обмен веществ. Кроме клетчатки, что способствует лучшему функционированию кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки.
Напиток имеет также желчегонные, антибактериальные и противовоспалительные свойства и его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.
Выведение токсинов из организма
Кроме всех вышеперечисленных полезных свойств, этот сок еще и богат на соединения серы и хлора, которые благотворно влияют на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма.
Продукт имеет мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.
Профилактика онкологических заболеваний и преждевременного старения
В состав томатного сока входит рекордное количество ликопина, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это вещество замедляет процессы старения, улучшая работу защитной системы организма и снижая риск развития опухолей.
Читайте также: Диетологи назвали неизвестные ранее полезные свойства сыра
Доказано, что регулярное употребление томатного сока снижает риск развития злокачественных новообразований шейки матки, желудка, толстого кишечника, легких, простаты и поджелудочной железы.
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