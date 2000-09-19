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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень

Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень Сладкой пищей лучше не злоупотреблять.

Многие люди полагают, что самый главный враг нашей печени - это алкоголь. Однако, на самом деле, злоупотребление сахаром не менее опасно для здоровья печени и всего организма в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

По словам медиков, сахар провоцирует развитие многих воспалительных процессов в организме, в том числе и такое серьезное заболевание, как ожирение печени. Сахар относится к быстрым углеводам, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов, что значительно увеличивает нагрузку на печень.

Эксперты напоминают, что рекомендованной нормой употребления сахара для взрослого человека является 6 чайных ложек в день.

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Превышение суточной нормы увеличивает шансы возникновения многих хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия, онкологии.
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 Теги: печень, сахар

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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