Раздел: Медицина
Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень
Сладкой пищей лучше не злоупотреблять.
Многие люди полагают, что самый главный враг нашей печени - это алкоголь. Однако, на самом деле, злоупотребление сахаром не менее опасно для здоровья печени и всего организма в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам медиков, сахар провоцирует развитие многих воспалительных процессов в организме, в том числе и такое серьезное заболевание, как ожирение печени. Сахар относится к быстрым углеводам, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов, что значительно увеличивает нагрузку на печень.
Эксперты напоминают, что рекомендованной нормой употребления сахара для взрослого человека является 6 чайных ложек в день.
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Превышение суточной нормы увеличивает шансы возникновения многих хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия, онкологии.
Многие люди полагают, что самый главный враг нашей печени - это алкоголь. Однако, на самом деле, злоупотребление сахаром не менее опасно для здоровья печени и всего организма в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам медиков, сахар провоцирует развитие многих воспалительных процессов в организме, в том числе и такое серьезное заболевание, как ожирение печени. Сахар относится к быстрым углеводам, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов, что значительно увеличивает нагрузку на печень.
Эксперты напоминают, что рекомендованной нормой употребления сахара для взрослого человека является 6 чайных ложек в день.
Читайте также: Медики назвали лучшие продукты для очищения кишечника
Превышение суточной нормы увеличивает шансы возникновения многих хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия, онкологии.
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