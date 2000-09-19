Раздел: Медицина
Эта десятка продуктов признана самой полезной для организма
Диетологи составили рейтинг полезной пищи.
Рейтинг самых полезных продуктов был составлен специалистами из Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Первое место в нем заняли помидоры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Помидоры признаны одними из самых полезных продктов в мире благодаря содержанию сразу очень большого количества активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия – такая комбинация нутриентов способствует снижению артериального давления, а также активизации иммунитета в борьбе с раковыми клетками.
На втором месте – овсянка: источник растительных белков, клетчатки, витаминов группы В, растворимых пищевых волокон. Есть овсянку специалисты советуют 1-2 раза в неделю, каша из овсяной крупы способствует защите от скачков давления, стимулирует очищение организма от токсинов.
Также в список самых здоровых вошли плоды киви, употребление которых укрепляет здоровье кровеносных сосудов, ускоряет обмен веществ и помогает не полнеть, а также виноград, который эффективно защищает сердечно-сосудистую систему от образования тромбов.
На пятом месте рыба и морепродукты, непревзойденные по сочетанию витаминов, минералов и ценных жирных кислот, улучшающих состояние сосудов и артерий. На шестом – брокколи, оздоровляющий печень и ЖКТ, крайне полезный при нервных нарушениях и содержащий в себе вещество, эффективно борющееся с опухолевыми клетками.
К числу самых полезных в мире примкнул и авокадо, который за счет содержания особых жирных кислот позитивно действует на головной мозг, делает крепче кровеносные сосуды и сердце, улучшает функции регулирования уровня сахара в крови. Кроме того, врачи считают необходимым съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, которые содержатся в этом продукте, помогают нейтрализовать вред, наносимый организму окружающей средой, и помогают затормозить старение.
Читайте также: Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень
Также среди «самых-самых» оказались чеснок и оливковое масло. Употребление чеснока благотворно сказывается на кроветворении и сосудах, оливковое масло эффективно понижает концентрацию в крови холестерина.
Рейтинг самых полезных продуктов был составлен специалистами из Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Первое место в нем заняли помидоры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Помидоры признаны одними из самых полезных продктов в мире благодаря содержанию сразу очень большого количества активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия – такая комбинация нутриентов способствует снижению артериального давления, а также активизации иммунитета в борьбе с раковыми клетками.
На втором месте – овсянка: источник растительных белков, клетчатки, витаминов группы В, растворимых пищевых волокон. Есть овсянку специалисты советуют 1-2 раза в неделю, каша из овсяной крупы способствует защите от скачков давления, стимулирует очищение организма от токсинов.
Также в список самых здоровых вошли плоды киви, употребление которых укрепляет здоровье кровеносных сосудов, ускоряет обмен веществ и помогает не полнеть, а также виноград, который эффективно защищает сердечно-сосудистую систему от образования тромбов.
На пятом месте рыба и морепродукты, непревзойденные по сочетанию витаминов, минералов и ценных жирных кислот, улучшающих состояние сосудов и артерий. На шестом – брокколи, оздоровляющий печень и ЖКТ, крайне полезный при нервных нарушениях и содержащий в себе вещество, эффективно борющееся с опухолевыми клетками.
К числу самых полезных в мире примкнул и авокадо, который за счет содержания особых жирных кислот позитивно действует на головной мозг, делает крепче кровеносные сосуды и сердце, улучшает функции регулирования уровня сахара в крови. Кроме того, врачи считают необходимым съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, которые содержатся в этом продукте, помогают нейтрализовать вред, наносимый организму окружающей средой, и помогают затормозить старение.
Читайте также: Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень
Также среди «самых-самых» оказались чеснок и оливковое масло. Употребление чеснока благотворно сказывается на кроветворении и сосудах, оливковое масло эффективно понижает концентрацию в крови холестерина.
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