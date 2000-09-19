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Эта десятка продуктов признана самой полезной для организма

Эта десятка продуктов признана самой полезной для организма Диетологи составили рейтинг полезной пищи.

Рейтинг самых полезных продуктов был составлен специалистами из Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Первое место в нем заняли помидоры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Помидоры признаны одними из самых полезных продктов в мире благодаря содержанию сразу очень большого количества активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия – такая комбинация нутриентов способствует снижению артериального давления, а также активизации иммунитета в борьбе с раковыми клетками.

На втором месте – овсянка: источник растительных белков, клетчатки, витаминов группы В, растворимых пищевых волокон. Есть овсянку специалисты советуют 1-2 раза в неделю, каша из овсяной крупы способствует защите от скачков давления, стимулирует очищение организма от токсинов.

Также в список самых здоровых вошли плоды киви, употребление которых укрепляет здоровье кровеносных сосудов, ускоряет обмен веществ и помогает не полнеть, а также виноград, который эффективно защищает сердечно-сосудистую систему от образования тромбов.

На пятом месте рыба и морепродукты, непревзойденные по сочетанию витаминов, минералов и ценных жирных кислот, улучшающих состояние сосудов и артерий. На шестом – брокколи, оздоровляющий печень и ЖКТ, крайне полезный при нервных нарушениях и содержащий в себе вещество, эффективно борющееся с опухолевыми клетками.

К числу самых полезных в мире примкнул и авокадо, который за счет содержания особых жирных кислот позитивно действует на головной мозг, делает крепче кровеносные сосуды и сердце, улучшает функции регулирования уровня сахара в крови. Кроме того, врачи считают необходимым съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, которые содержатся в этом продукте, помогают нейтрализовать вред, наносимый организму окружающей средой, и помогают затормозить старение.

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Также среди «самых-самых» оказались чеснок и оливковое масло. Употребление чеснока благотворно сказывается на кроветворении и сосудах, оливковое масло эффективно понижает концентрацию в крови холестерина.
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 Теги: продукты, польза

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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