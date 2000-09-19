Раздел: Медицина
Врачи рассказали о мировой смертности от алкоголя
У представителей восточных стран смертность выше.
Во всем мире от злоупотребления спиртными напитками умирают порядка трех миллионов человек. От распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и вируса иммунодефицита погибают реже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Врачи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что чаще всего в мире люди умирают от алкоголя. Они изучили статистические данные разных регионов Земли и учли гибель граждан в дорожных авариях, драках и прочих инцидентах, совершенных под воздействием спиртного.
По словам медиков, алкоголь пагубно влияет на организм индивида, превращая его в животное. Под воздействием «зеленого змия» человек руководствуется в своем поведении не разумом, а инстинктами. Согласно статистике, среди погибших пьяниц 75% мужчин. 13,5% умерших из-за алкоголя являются молодыми людьми.
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Эта дурная привычка в последнее время стала активно перениматься жителями Китая и Индии. Организм представителей восточных стран из-за наследственности не способен сопротивляться спиртному, поэтому смертность там от алкоголя выше, нежели в европейских странах, где выработался некоторого рода иммунитет.
Во всем мире от злоупотребления спиртными напитками умирают порядка трех миллионов человек. От распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и вируса иммунодефицита погибают реже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Врачи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что чаще всего в мире люди умирают от алкоголя. Они изучили статистические данные разных регионов Земли и учли гибель граждан в дорожных авариях, драках и прочих инцидентах, совершенных под воздействием спиртного.
По словам медиков, алкоголь пагубно влияет на организм индивида, превращая его в животное. Под воздействием «зеленого змия» человек руководствуется в своем поведении не разумом, а инстинктами. Согласно статистике, среди погибших пьяниц 75% мужчин. 13,5% умерших из-за алкоголя являются молодыми людьми.
Читайте также: Эта десятка продуктов признана самой полезной для организма
Эта дурная привычка в последнее время стала активно перениматься жителями Китая и Индии. Организм представителей восточных стран из-за наследственности не способен сопротивляться спиртному, поэтому смертность там от алкоголя выше, нежели в европейских странах, где выработался некоторого рода иммунитет.
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