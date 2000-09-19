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Создан уникальный портативный прибор для диагностики рака

Создан уникальный портативный прибор для диагностики рака Устройство разработали американские специалисты.

Рак, который развивается в лимфе или кровеносных сосудах, теперь не будет скрытой болезнью, уверяют исследователи. В 2017 году в Уганде прошло первое тестирование «детектора» обнаружения рака TINY, который создали американские ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Результаты полевых испытаний устройства подробно изложены в документе «портативное устройство для количественного определения нуклеиновых кислот, питаемое солнечным светом, пламенем или электричеством». Райан Снодграсс, докторант лаборатории Эриксона, и Андреа Гарднер, научный сотрудник Weill Cornell Medicine, являются авторами исследования.

Саркома Капоши (КС) - это рак, который развивается в лимфе или кровеносных сосудах и обычно появляется в виде поражений на коже, внутри рта или внутренне. Существует четыре типа болезни: эпидемия, или связанная со СПИДом, является наиболее распространенной в странах Африки к югу от Сахары и определяет СПИД.

Это означает, что когда у кого-то с вирусом ВИЧ диагностируется КС, у него официально подтвержден диагноз СПИД. Раннее выявленная особенность приводит к лучшим результатам, но это не всегда возможно в развивающихся странах, где патологическое тестирование может занять от одной до двух недель.

«Существует проблема с возможностью диагностировать его там», - сказал Эриксон. «Некоторые вещи выглядят как КС … и время, необходимое для традиционного диагноза, от одной до двух недель, делает его трудным».

TINY показал способность генерировать результаты примерно за 2½ часа. Теперь в своем третьем поколении, прибор выполняет функцию изотермической амплификации (лампы) для квантификации нуклеиновой кислоты. Это требует нагревания образца до 154 градусов. TINY показывает посыл как детектор. Его название является аббревиатурой, используемой для передачи его размера, но исследователи из Cornell Engineering и Weill Cornell Medicineering надеются, что влияние их ручного устройства обнаружения рака в развивающемся мире будет совсем небольшим.

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Разработанный командой во главе с Дэвидом Эриксоном, профессором машиностроения колледжа Сибли и Этель Кесарман, доктором медицины, профессором патологии и лабораторной медицины в Weill Cornell Medicine, TINY достиг своих целей в первом раунде финансирования от Национальных институтов здравоохранения. Команда планирует расширить тестирование в течение следующих нескольких лет.
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 Теги: рак, диагностика

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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