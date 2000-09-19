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Раздел: Медицина  
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Новое исследование подтвердило пользу соблюдения режима дня

Новое исследование подтвердило пользу соблюдения режима дня Отсутствие распорядка дня увеличивает риск заболеваний.

Специалисты из Университета Дьюка (США) выяснили, что распорядок дня и своевременный отход ко сну важны не только для детей, но и для взрослых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аргумент.

Как показало исследование с участием пожилых людей в возрасте от 54 до 93 лет, отход ко сну в одно и то же время способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

В ходе исследования добровольцы использовали специальные устройства, позволяющие отслеживать время сна и бодрствования. Как оказалось, важно не только спать рекомендуемые 7–8 часов в сутки, но и придерживаться распорядка дня.

По результатам исследования с участием более 1900 добровольцев, отсутствие строгого распорядка сна и бодрствования связано с более высоким уровнем сахара в крови, повышенным кровяным давлением и более высоким риском сердечного приступа или инсульта в течение 10 лет.

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По мнению специалистов, разное время отхода ко сну может стать помехой нормальному метаболизму, а также одной из причин увеличения веса. Вероятность развития депрессии также оказалась выше у тех, кто не придерживается строгого распорядка дня.
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 Теги: распорядок дня, исследование

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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