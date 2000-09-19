Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных фруктов для печени
Семь причин не пренебрегать грейпфрутом.
Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!
Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Причина 1
В нем мало калорий
Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.
Причина 2
Укрепляет сердечно-сосудистую систему
Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.
Причина 3
Улучшает работу печени
Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.
Причина 4
Укрепляет иммунитет
В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.
Причина 5
Помогает ЖКТ
Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.
Причина 6
Спасает от депрессии
Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.
Читайте также: Назван один из самых полезных фруктов для сердца
Причина 7
Является профилактикой онкозаболеваний
В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.
Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!
Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Причина 1
В нем мало калорий
Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.
Причина 2
Укрепляет сердечно-сосудистую систему
Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.
Причина 3
Улучшает работу печени
Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.
Причина 4
Укрепляет иммунитет
В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.
Причина 5
Помогает ЖКТ
Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.
Причина 6
Спасает от депрессии
Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.
Читайте также: Назван один из самых полезных фруктов для сердца
Причина 7
Является профилактикой онкозаболеваний
В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.
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