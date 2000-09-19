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Раздел: Медицина  
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Названа популярная диета, которая может спровоцировать рак

Названа популярная диета, которая может спровоцировать ракЭта диета популярна у многих знаменитостей и спортсменов.

Ученые из Бостона провели исследование, в результате которого было установлено, что популярная в последнее время у знаменитостей и многих спортсменов кетогенная диета является опасной для здоровья.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

Этот вид питания вначале был специально разработан для лечения детей, больных эпилепсией, однако, в наше время эта диета широко используется для снижения веса и поддержания стройности.

Основу кетогенной диеты составляют жиры и белковая пища, а вот продукты, богатые углеводами необходимо употреблять в минимальном количестве.

В ходе исследования, медики сравнили состояние внутренних органов и микрофлоры кишечника у добровольцев, которые были разделены на две группы. Было установлено, что люди, которые длительное время придерживались кетогенной диеты, имели серьезные проблемы с пищеварением.

По словам диетологов, этот тип питания не приносит вреда для организма только в том случае, если придерживаться диеты не более 2-3 недель.

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Кетогенная диета может привести к таким нежелательным эффектам, как диарея, запор, тошнота, проблемы с желудком, кишечником, плохой запах изо рта, слабость, головокружение. Самые опасные последствия такой диеты - нарушение работы поджелудочной железы, что может привести к диабету и развитию онкологии.
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 Теги: кетогенная диета, похудение

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Сегодня, 14:55 » Автор: Ирина Шевченко
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