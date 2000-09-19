Раздел: Медицина
Названа популярная диета, которая может спровоцировать рак
Эта диета популярна у многих знаменитостей и спортсменов.
Ученые из Бостона провели исследование, в результате которого было установлено, что популярная в последнее время у знаменитостей и многих спортсменов кетогенная диета является опасной для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Этот вид питания вначале был специально разработан для лечения детей, больных эпилепсией, однако, в наше время эта диета широко используется для снижения веса и поддержания стройности.
Основу кетогенной диеты составляют жиры и белковая пища, а вот продукты, богатые углеводами необходимо употреблять в минимальном количестве.
В ходе исследования, медики сравнили состояние внутренних органов и микрофлоры кишечника у добровольцев, которые были разделены на две группы. Было установлено, что люди, которые длительное время придерживались кетогенной диеты, имели серьезные проблемы с пищеварением.
По словам диетологов, этот тип питания не приносит вреда для организма только в том случае, если придерживаться диеты не более 2-3 недель.
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Кетогенная диета может привести к таким нежелательным эффектам, как диарея, запор, тошнота, проблемы с желудком, кишечником, плохой запах изо рта, слабость, головокружение. Самые опасные последствия такой диеты - нарушение работы поджелудочной железы, что может привести к диабету и развитию онкологии.
Ученые из Бостона провели исследование, в результате которого было установлено, что популярная в последнее время у знаменитостей и многих спортсменов кетогенная диета является опасной для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Этот вид питания вначале был специально разработан для лечения детей, больных эпилепсией, однако, в наше время эта диета широко используется для снижения веса и поддержания стройности.
Основу кетогенной диеты составляют жиры и белковая пища, а вот продукты, богатые углеводами необходимо употреблять в минимальном количестве.
В ходе исследования, медики сравнили состояние внутренних органов и микрофлоры кишечника у добровольцев, которые были разделены на две группы. Было установлено, что люди, которые длительное время придерживались кетогенной диеты, имели серьезные проблемы с пищеварением.
По словам диетологов, этот тип питания не приносит вреда для организма только в том случае, если придерживаться диеты не более 2-3 недель.
Читайте также: Названа популярная диета, которая может спровоцировать гастрит
Кетогенная диета может привести к таким нежелательным эффектам, как диарея, запор, тошнота, проблемы с желудком, кишечником, плохой запах изо рта, слабость, головокружение. Самые опасные последствия такой диеты - нарушение работы поджелудочной железы, что может привести к диабету и развитию онкологии.
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