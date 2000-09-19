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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали напитки, замедляющие старение

Врачи назвали напитки, замедляющие старениеПять соков, которые продлевают молодость.
Употребляй эти соки каждый день, и крем от морщин тебе еще долго не понадобится, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

1. Яблочный сок. Содержит в себе пектин, который и выводит все вредное из организма.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. Гранатовый сок. Включает в себя танины, флавоноиды и клетчатку, что делает сок граната сильным борцом с повышенным уровнем свободных радикалов.

3. Огуречный сок. Натрий и калий, входящие в состав огуречного сока, активно работают против старения организма.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4. Свекольный сок. Благодаря содержанию магния, способствует омоложению организма в условиях плохой экологии.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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5. Лимон, имбирь и вода. Утренний коктейль молодости! Благодаря витамину С, происходит активное освобождение сосудов от холестериновых бляшек.
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 Теги: напитки, продление молодости

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Сегодня, 17:52 » Автор: Ирина Шевченко
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