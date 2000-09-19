» » Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Раздел: Медицина  
0

Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки

Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клеткиМоллюски могут излечить от рака.

Ученые пытаются изобрести вакцину для лечения рака, но при этом не забывают об исследованиях, который помогают определить, что же может предотвратить его возникновение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые Университета Солфорда, что в Манчестере изучили множество различных морепродуктов, и сделали вывод, что моллюски могут излечить от рака. Возможно, что скоро онкологи будут использовать эти морепродукты для лечения онкологии.

Оказалось, что ферменты выделяемые из моллюсков помогают замедлить рост раковых опухолей, а в некоторых случаях даже полностью его остановить.

Также ученые заявили, что употребление моллюсков может стать заменой химиотерапии. Кроме того, такая замена будет даже лучше, ведь моллюски на сказывают такое пагубное влияние на организм как химиотерапия.

Уже были проведены исследования на различных опухолях и они показали свою эффективность.

Читайте также: Врачи назвали овощ, "убивающий" раковые клетки

С каждый годом ученые все сильнее приближаются к решению проблемы с неизлечимостью рака. При этом обычные на первый взгляд продукты показывают свои удивительные свойства в борьбе с этой страшной болезнью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: моллюски, лечение рака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:10 » Автор: Ирина Шевченко
     636
     0

Похожие новости по теме

Назван деликатес, который убивает рак Назван деликатес, который убивает рак

Моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия.

Медики назвали продукт, Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки

Еще одно полезное свойство перца.

Врачи назвали овощ, Врачи назвали овощ, "убивающий" раковые клетки

Известный всем овощ оказался мощным лекарством от рака.

Медики назвали овощ, Медики назвали овощ, "убивающий" раковые клетки

Этот овощ может убить до 98% раковых клеток и даже остановить прогресс диабета.

Назван популярный продукт, Назван популярный продукт, "убивающий" раковые клетки

Названы полезные свойства оливок.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх