Раздел: Медицина
Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Моллюски могут излечить от рака.
Ученые пытаются изобрести вакцину для лечения рака, но при этом не забывают об исследованиях, который помогают определить, что же может предотвратить его возникновение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые Университета Солфорда, что в Манчестере изучили множество различных морепродуктов, и сделали вывод, что моллюски могут излечить от рака. Возможно, что скоро онкологи будут использовать эти морепродукты для лечения онкологии.
Оказалось, что ферменты выделяемые из моллюсков помогают замедлить рост раковых опухолей, а в некоторых случаях даже полностью его остановить.
Также ученые заявили, что употребление моллюсков может стать заменой химиотерапии. Кроме того, такая замена будет даже лучше, ведь моллюски на сказывают такое пагубное влияние на организм как химиотерапия.
Уже были проведены исследования на различных опухолях и они показали свою эффективность.
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С каждый годом ученые все сильнее приближаются к решению проблемы с неизлечимостью рака. При этом обычные на первый взгляд продукты показывают свои удивительные свойства в борьбе с этой страшной болезнью.
Ученые пытаются изобрести вакцину для лечения рака, но при этом не забывают об исследованиях, который помогают определить, что же может предотвратить его возникновение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые Университета Солфорда, что в Манчестере изучили множество различных морепродуктов, и сделали вывод, что моллюски могут излечить от рака. Возможно, что скоро онкологи будут использовать эти морепродукты для лечения онкологии.
Оказалось, что ферменты выделяемые из моллюсков помогают замедлить рост раковых опухолей, а в некоторых случаях даже полностью его остановить.
Также ученые заявили, что употребление моллюсков может стать заменой химиотерапии. Кроме того, такая замена будет даже лучше, ведь моллюски на сказывают такое пагубное влияние на организм как химиотерапия.
Уже были проведены исследования на различных опухолях и они показали свою эффективность.
Читайте также: Врачи назвали овощ, "убивающий" раковые клетки
С каждый годом ученые все сильнее приближаются к решению проблемы с неизлечимостью рака. При этом обычные на первый взгляд продукты показывают свои удивительные свойства в борьбе с этой страшной болезнью.
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