Раздел: Медицина
Ученые предложили новую нанотерапию против рака
Устойчивость к химиотерапии является значительной проблемой.
Специалисты Государственного университета Уэйна в США создали нанотехнологию, которая устранит устойчивость рака к различным препаратам и таким образом поможет вылечить его.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert.
Устойчивость к химиотерапии является значительной проблемой при многих видах рака. Сопротивление может быть вызвано гипоксией – уменьшением уровня кислорода в опухолевых клетках и инфильтрацией иммунных клеток, которые в итоге способствуют росту опухоли вместо борьбы с ней.
Чтобы устранить резистентность к лекарственным средствам, ученые решили использовать наночастицы, направленные на борьбу с гипоксией опухолей. Исследователи проводили терапию, в частности против почечно-клеточного рака, и получили хорошие результаты.
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«Наша нанотерапия, используемая в сочетании с одобренным FDA (американский регулятор, выдающий лицензии фармпрепаратам) противоопухолевым препаратом Sorafenib, имела положительные результаты в испытаниях на животных, – отметил руководитель исследования Арун Айер. – Наночастицы могут доставлять препарат выборочно в опухолевую ткань, проникать глубоко в ядро опухоли и вызывать значительное торможение опухоли с высокой степенью безопасности».
Специалисты Государственного университета Уэйна в США создали нанотехнологию, которая устранит устойчивость рака к различным препаратам и таким образом поможет вылечить его.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert.
Устойчивость к химиотерапии является значительной проблемой при многих видах рака. Сопротивление может быть вызвано гипоксией – уменьшением уровня кислорода в опухолевых клетках и инфильтрацией иммунных клеток, которые в итоге способствуют росту опухоли вместо борьбы с ней.
Чтобы устранить резистентность к лекарственным средствам, ученые решили использовать наночастицы, направленные на борьбу с гипоксией опухолей. Исследователи проводили терапию, в частности против почечно-клеточного рака, и получили хорошие результаты.
Читайте также: Медики назвали эффективное лекарство против рака
«Наша нанотерапия, используемая в сочетании с одобренным FDA (американский регулятор, выдающий лицензии фармпрепаратам) противоопухолевым препаратом Sorafenib, имела положительные результаты в испытаниях на животных, – отметил руководитель исследования Арун Айер. – Наночастицы могут доставлять препарат выборочно в опухолевую ткань, проникать глубоко в ядро опухоли и вызывать значительное торможение опухоли с высокой степенью безопасности».
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