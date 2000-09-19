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Раздел: Медицина  
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Ученые предложили новую нанотерапию против рака

Ученые предложили новую нанотерапию против ракаУстойчивость к химиотерапии является значительной проблемой.

Специалисты Государственного университета Уэйна в США создали нанотехнологию, которая устранит устойчивость рака к различным препаратам и таким образом поможет вылечить его.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert.

Устойчивость к химиотерапии является значительной проблемой при многих видах рака. Сопротивление может быть вызвано гипоксией – уменьшением уровня кислорода в опухолевых клетках и инфильтрацией иммунных клеток, которые в итоге способствуют росту опухоли вместо борьбы с ней.

Чтобы устранить резистентность к лекарственным средствам, ученые решили использовать наночастицы, направленные на борьбу с гипоксией опухолей. Исследователи проводили терапию, в частности против почечно-клеточного рака, и получили хорошие результаты.

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«Наша нанотерапия, используемая в сочетании с одобренным FDA (американский регулятор, выдающий лицензии фармпрепаратам) противоопухолевым препаратом Sorafenib, имела положительные результаты в испытаниях на животных, – отметил руководитель исследования Арун Айер. – Наночастицы могут доставлять препарат выборочно в опухолевую ткань, проникать глубоко в ядро опухоли и вызывать значительное торможение опухоли с высокой степенью безопасности».
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 Теги: Ученые, рак, терапия

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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