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Названы неожиданные последствия депрессии для мозга
Участникам была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга.
Ученые Германии обнаружили способность депрессии пагубно отражаться на состоянии мозга людей. Специалисты Института нейробиологии и когнитивных наук общества Макса Планка в Лейпциге установили: длительная депрессия способна изменять структуру главного органа ЦНС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Специалисты отобрали для своих наблюдений 84 человека, предварительно прошедших тестирование, определявшее их настроение и время пребывания в стрессе. Исходя из данных параметров, были определены наиболее депрессивные добровольцы.
После того, как этим участникам была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга и проанализированы ее данные, исследователи смогли увидеть: у людей с выраженными признаками депрессии левая сторона гипоталамуса превосходила своим размером средние показатели здорового человека.
Гипоталамус – это часть среднего (промежуточного) мозга, ответственная за передачу нервных импульсов от коры головного мозга к многочисленным рецепторам. Таким образом гипоталамус обеспечивает мозгу способность регулировать почти все функции организма.
Исследователи обратили внимание, что у добровольцев с увеличенной долей гипоталамуса механизмы такой регуляции нарушаются, что заметно отупляло людей. В частности, у них серьезно ухудшилась способность решать обычные бытовые задачи, снизился уровень аналитических способностей.
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«У многих из депрессивных пациентов левая часть гипоталамуса была на 5% больше, чем у здоровых людей. Чем тяжелее была депрессия, тем существеннее увеличивался размер гипоталамуса», - сообщили авторы проекта, добавив, что в стрессе и депрессии мозг работает не просто активно, а на износ.
Ученые Германии обнаружили способность депрессии пагубно отражаться на состоянии мозга людей. Специалисты Института нейробиологии и когнитивных наук общества Макса Планка в Лейпциге установили: длительная депрессия способна изменять структуру главного органа ЦНС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Специалисты отобрали для своих наблюдений 84 человека, предварительно прошедших тестирование, определявшее их настроение и время пребывания в стрессе. Исходя из данных параметров, были определены наиболее депрессивные добровольцы.
После того, как этим участникам была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга и проанализированы ее данные, исследователи смогли увидеть: у людей с выраженными признаками депрессии левая сторона гипоталамуса превосходила своим размером средние показатели здорового человека.
Гипоталамус – это часть среднего (промежуточного) мозга, ответственная за передачу нервных импульсов от коры головного мозга к многочисленным рецепторам. Таким образом гипоталамус обеспечивает мозгу способность регулировать почти все функции организма.
Исследователи обратили внимание, что у добровольцев с увеличенной долей гипоталамуса механизмы такой регуляции нарушаются, что заметно отупляло людей. В частности, у них серьезно ухудшилась способность решать обычные бытовые задачи, снизился уровень аналитических способностей.
Читайте также: Названы неожиданные полезные свойства клубники
«У многих из депрессивных пациентов левая часть гипоталамуса была на 5% больше, чем у здоровых людей. Чем тяжелее была депрессия, тем существеннее увеличивался размер гипоталамуса», - сообщили авторы проекта, добавив, что в стрессе и депрессии мозг работает не просто активно, а на износ.
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