Раздел: Медицина
Эти продукты способствуют профилактике простудных заболеваний
Такую пищу рекомендуется употреблять при первых симптомах.
Простые и доступные продукты эффективно помогают справиться с простудой – защитить организм от инфицирования и смягчить симптомы при уже появившейся болезни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Таковыми являются кисломолочные продукты и натуральные цельнозерновые каши, рассказала врач-диетолог Виктория Савицкая.
По словам Савицкой, в сезон наступления гриппа и простуд кисломолочные продукты становятся незаменимыми помощниками иммунитета. Их употребление позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, улучшая состояние его микрофлоры, а именно данный фактор оказывает решающее влияние на крепость иммунной системы.
Если есть возможность самостоятельно сквашивать кефир или простоквашу, не нужно жалеть на это времени, посоветовала специалист. Таким образом можно получить действительно натуральный продукт, не содержащий искусственных добавок.
«Доказано, что присутствующие в натуральных кисломолочных продуктах пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк», - отметила врач.
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Что касается каш из цельного зерна, то наиболее сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень, подсказала Савицкая. Каши являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах, завила врач.
Простые и доступные продукты эффективно помогают справиться с простудой – защитить организм от инфицирования и смягчить симптомы при уже появившейся болезни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Таковыми являются кисломолочные продукты и натуральные цельнозерновые каши, рассказала врач-диетолог Виктория Савицкая.
По словам Савицкой, в сезон наступления гриппа и простуд кисломолочные продукты становятся незаменимыми помощниками иммунитета. Их употребление позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, улучшая состояние его микрофлоры, а именно данный фактор оказывает решающее влияние на крепость иммунной системы.
Если есть возможность самостоятельно сквашивать кефир или простоквашу, не нужно жалеть на это времени, посоветовала специалист. Таким образом можно получить действительно натуральный продукт, не содержащий искусственных добавок.
«Доказано, что присутствующие в натуральных кисломолочных продуктах пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк», - отметила врач.
Читайте также: Названы неожиданные последствия депрессии для мозга
Что касается каш из цельного зерна, то наиболее сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень, подсказала Савицкая. Каши являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах, завила врач.
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